Как перестать жить в иллюзиях – объяснила психолог

Юлия Чернышенко, психолог:

Известный факт, что розовые очки всегда бьются стеклами вовнутрь – это очень болезненно. Сегодня поговорим про иллюзии – как справляться, как пересматривать и как, конечно, взрослеть. Человек, пребывающий в иллюзиях, до конца не понимает, что происходит на самом деле. Однако я вас хочу разочаровать – это не лучший вариант взгляда на этот мир. Что делать с иллюзиями, как с ними разбираться? В первую очередь вы смотрите правде в глаза. Вы для себя принимаете решение видеть реальность такой, какая она есть. Это, конечно, не так просто и болезненно. Для того, чтобы иллюзии разрушались, стоит воспринимать реальность на уровне ментальном, рациональном. Конечно, на уровне эмоций проживать определенную боль. После проживания боли наступает та реальность, с которой надо справляться.

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