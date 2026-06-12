В Палате представителей утвердили отчет об исполнении бюджета фонда соцзащиты населения за 2025 год
Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси утвердили отчет об исполнении бюджета фонда соцзащиты населения за 2025 год. Он продемонстрировал значительный профицит – свыше 3 миллиардов 650 миллионов рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В фонд поступило более 35 с половиной миллиарда рублей, причем 93% этой суммы обеспечили взносы на государственное социальное страхование. Общие расходы составили около 32 миллиардов 600 миллионов рублей. 18% из них пошли на выплату различных пособий, еще 80% – на пенсии. В течение года они повышались дважды в феврале и сентябре. Кроме того, четырежды увеличивались минимальные пенсии и доплаты для пожилых людей старше 75 лет вслед за увеличением бюджета прожиточного минимума. В итоге фонд не только полностью выполнил все обязательства перед гражданами, но и сформировал значительный запас средств на будущее.
Светлана Бартош, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня хочу отметить, что количество плательщиков зарегистрировано в фонде больше чем 811 тысяч. И по сравнению с прошлым годом и позапрошлым годом наблюдается тенденция роста как юридических лиц, так и самозанятых граждан, индивидуальных предпринимателей, которые уплачивают взносы в фонд социальной защиты населения.
Депутаты также рассмотрели отчет об исполнении республиканского бюджета за 2025-й. Он реализовывался на фоне непростых экономических условий. Доходы составили более 50 миллиардов рублей. За счет этих средств были профинансированы здравоохранение, образование, промышленность и иные сферы. В итоге сложился дефицит в размере двух миллиардов рублей – это более чем вдвое меньше первоначального прогноза. Эксперты называют показатель некритичным.
Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Это некритично, это нестрашно, это говорит о динамике, это говорит об управляемости данным процессом дефицитности бюджета с возможностью его компенсации за счет остатков прошлых периодов и внутренних заимствований. По расходам скрывать не будем, надо этим гордиться, что велика доля социальных расходов. На рост этой доли повлияло, прежде всего, повышение заработной платы работников бюджетной сферы на 11%.
Депутаты также ратифицировали межправсоглашение с Тоголезской республикой об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Это должно активизировать деловое сотрудничество и способствовать развитию официальных контактов между странами.