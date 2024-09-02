Юрий Шулейко посетил первый звонок в Козловщинской средней школе

Праздничные линейки, посвященные началу учебного года, проходят сегодня по всей стране. День волнительный для первоклассников и полный надежд для выпускников наступил и в поселке Козловщина Дятловского района, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В местной школе будут получать знания более 200 человек. В 11 классе в этом учебном году всего 7 учеников, а вот первоклассников в четыре раза больше. Для них первый звонок – особенно трепетный момент.

Ольга Сипакова, мама первоклассницы Козловщинской средней школы: Старший ребенок в моей семье уже в этом году заканчивает университет, и вот теперь моя малышка идет первый раз в первый класс, поэтому для меня это очень волнительно, очень хочется мне еще раз испытать эти эмоции положительные от хороших оценок, от успехов в учебе.

Дмитрий Гуща, первоклассник Козловщинской средней школы: Все дети, которые из садика пришли в школу учиться, чтобы стать умными.

Поздравить ребят с началом нового учебного года приехал заместитель премьер-министра. Козловщинская школа для Юрия Шулейко родная. Отсюда начинался его путь в страну знаний.

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Уже прошло фактически 40 лет, я стараюсь последние годы часто бывать на своей малой родине. То, что касается нашего поселка, хорошо, что он жив, он развивается. Молодежь здесь остается, рождаются дети и будут учиться в нашей Козловщинской средней школе.

Студентами вузов стали 75 % выпускников Козловщинской школы 2023 года. Гордятся здесь и нынешними 11-классниками. Среди них, к примеру, участница заключительного этапа республиканской олимпиады по математике.