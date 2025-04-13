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18 беспилотников самолётного типа уничтожили белорусские ПВО с начала 2025-го – Лукьянович

13 апреля 2025 18:09
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Беларусь по-прежнему остается фактором мира и баланса сил как на земле, так и в воздухе, где, кстати, оборону держат наши войска ПВО. Сегодня, 13 апреля, они отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И, как всегда, зенитчики на боевом дежурстве.

18 беспилотников самолётного типа уничтожили белорусские ПВО с начала 2025-го – Лукьянович -2

Им снизу видно все! Военнослужащие ПВО следят за воздушной обстановкой над Беларусью, заглядывают даже дальше. Из наблюдений: активность крылатых разведчиков вдоль наших западных границ значительно увеличилась. Впрочем, за последнее время это уже дело привычное. В отдельные дни с аэродромов Балтии и Польши количество вылетов увеличивается до 12. И это не предел. В период западных учений тактическая авиация НАТО взлетает в нашу сторону до полусотни раз.

18 беспилотников самолётного типа уничтожили белорусские ПВО с начала 2025-го – Лукьянович -4

Андрей Лукьянович, командующий военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси:
За 2025 год мы зафиксировали 128 нарушений государственной границы в воздушном пространстве. У нас боевое применение 23 раза – наши дежурные силы уничтожили 18 летальных аппаратов самолетного типа. 

Есть чему поучиться. Рассказываем о системе ПВО в Беларуси.

# ПВО Беларуси # Вооруженные силы Беларуси

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