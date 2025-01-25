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Юрий Сенько о выборах: сегодняшним решением мы закладываем зерно на многие десятилетия вперёд

25 января 2025 13:41
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Досрочно 25 января проголосовал председатель Федерации профсоюзов Беларуси. Общаясь с журналистами, Юрий Сенько отметил значимость участия профсоюзов в политической жизни страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Сенько о выборах: сегодняшним решением мы закладываем зерно на многие десятилетия вперёд-2

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Наши специалисты продолжают консультировать людей, чтобы быстро, оперативно сориентировать, как правильно поступить и сложностей каких-то не возникло. Это очень важный шаг для нашей страны, и не только на ближайшие пять лет. По моему мнению, мы закладываем зерно на многие десятилетия вперед сегодняшним решением как образец принятия решения. 

К слову, среди национальных наблюдателей немало и представителей ФПБ. Именно при поддержке профсоюзов создан и центр общественного наблюдения за выборами в Минске.

# Выборы в Беларуси # Юрий Сенько

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