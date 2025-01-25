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Что вдохновляет и мотивирует белорусов? Опрос

25 января 2025 13:15
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Вдохновение – это то, что приводит нас в рабочее состояние. Так говорил Александр Сергеевич Пушкин. А вот что вдохновляет и мотивирует белорусов? Давайте узнаем. 

Что вдохновляет и мотивирует белорусов? Опрос-2

Наверное, мои близкие.

Что вдохновляет и мотивирует белорусов? Опрос-4

Творчество, спорт. 

Что вдохновляет и мотивирует белорусов? Опрос-6

Хороший вопрос. Я думаю, когда ты видишь, насколько хороши другие люди в чем-то, это мотивирует.

Что вдохновляет и мотивирует белорусов? Опрос-8

Когда ты ставишь себе цель, ты видишь, что кто-то ее добивается, ты веришь: значит, у меня тоже получится, я сделаю еще лучше. То есть окружение.

Далее смотрите в видео. 

# Опрос

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