Что вдохновляет и мотивирует белорусов? Опрос

Вдохновение – это то, что приводит нас в рабочее состояние. Так говорил Александр Сергеевич Пушкин. А вот что вдохновляет и мотивирует белорусов? Давайте узнаем.
Вдохновение – это то, что приводит нас в рабочее состояние. Так говорил Александр Сергеевич Пушкин. А вот что вдохновляет и мотивирует белорусов? Давайте узнаем.
Наверное, мои близкие.
Творчество, спорт.
Хороший вопрос. Я думаю, когда ты видишь, насколько хороши другие люди в чем-то, это мотивирует.
Когда ты ставишь себе цель, ты видишь, что кто-то ее добивается, ты веришь: значит, у меня тоже получится, я сделаю еще лучше. То есть окружение.
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