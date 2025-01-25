Что вдохновляет и мотивирует белорусов? Опрос

Вдохновение – это то, что приводит нас в рабочее состояние. Так говорил Александр Сергеевич Пушкин. А вот что вдохновляет и мотивирует белорусов? Давайте узнаем.

Наверное, мои близкие.

Творчество, спорт.

Хороший вопрос. Я думаю, когда ты видишь, насколько хороши другие люди в чем-то, это мотивирует.