Концерты, выставки и праздничная торговля – какие мероприятия будут организованы в день выборов?

Выборы Президента Беларуси – это не только важнейшее политическое событие, но и настоящий праздник для белорусов. По традиции на избирательных участках в день выборов организуются культурные мероприятия и развертывается праздничная торговля. Подробнее об этом поговорим с нашими гостями. В студии «Нового утра» Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома, и Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.

Александр Меженный, СТВ:

Большое вам спасибо, что вы на боевом посту, потому что для нас выборы – это праздник, а для вас это тяжелый труд, потому что большое количество участков и очень много концертных программ, очень много продуктов, завезти надо, отследить, чтобы все было свеженькое, с пылу и жару. Поэтому еще раз говорим вам большое спасибо. Давайте расскажем нашим белорусам о том, как весело и с пользой провести этот день. Что у нас предусмотрено по культурной программе?