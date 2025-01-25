Концерты, выставки и праздничная торговля – какие мероприятия будут организованы в день выборов?
Выборы Президента Беларуси – это не только важнейшее политическое событие, но и настоящий праздник для белорусов. По традиции на избирательных участках в день выборов организуются культурные мероприятия и развертывается праздничная торговля. Подробнее об этом поговорим с нашими гостями. В студии «Нового утра» Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома, и Елена Нагорная, начальник главного управления торговли и услуг Мингорисполкома.
Александр Меженный, СТВ:
Большое вам спасибо, что вы на боевом посту, потому что для нас выборы – это праздник, а для вас это тяжелый труд, потому что большое количество участков и очень много концертных программ, очень много продуктов, завезти надо, отследить, чтобы все было свеженькое, с пылу и жару. Поэтому еще раз говорим вам большое спасибо. Давайте расскажем нашим белорусам о том, как весело и с пользой провести этот день. Что у нас предусмотрено по культурной программе?
Екатерина Лучина, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Культурная программа у нас подготовлена на абсолютно всех избирательных участках, которые у нас будут организованы в городе Минске. Она очень яркая, масштабная, планируется с утра и до позднего вечера. Подготовлена не только концертная программа, конечно же. Будут подготовлены и выставки в учреждениях образования. По концертной программе подготовлены яркие вокальные, хореографические, эстрадные программы. Задействовано более 450 артистов, которые будут выступать на избирательных участках. Это по городу Минску. Это и наши уважаемые заслуженные народные артисты, Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Жанет, Маргарита Александрович, также и наши молодые исполнители – известный Андрей Колосов и Никита Фоминых. Коллективы большие: хор Цитовича, ансамбль «Купаленка» и многие-многие другие.
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