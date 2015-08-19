Юрий Иванов, фотограф: Главное в профессии - сделать фото, которое понравится другим!

Вы помните свой первый снимок?

Юрий Иванов, фотограф:

Это был портрет мамы и папы. Папа мне подарил фотоаппарат. Мне было еще 10 лет.

Вам легко было перейти с аналоговых фотографий на цифровые?

Юрий Иванов, фотограф:

Цифровая камера - совсем не то. Я взял камеру, сделал снимок, и уже вижу, что это получилось. Это баловство! Главное в профессии фотокорреспондента - сделать фотографию, которая понравится другим.

Сейчас модно очень быть фотографом. Сейчас практически каждый второй, если не каждый первый - фотограф. Как Вы к этому относитесь? Как относитесь к селфи? Вам не кажется, что настоящее искусство фотографии скоро уйдёт, исходя из таких новинок?

Юрий Иванов, фотограф:

Зависит от того, каков результат. Время отбирает фотографии. Тот снимок, тот взгляд, который однажды кто-то сделал, причем совершенно не имеющий отношение к профессии фотокорреспондента, фоторепортёра. Но он сделает этот кадр и прославит себя на всё время.

Как сделать так, чтобы снимок приворожил зрителя, вызвал ту гамму эмоций? Нужно вложить свой характер, или же просто технически поймать кадр?

Юрий Иванов, фотограф:

Это дело случая. Можно что-то придумать. Но лучше - увидеть. Потому что увиденное - всегда неожиданное, ежели где-то выдуманное…