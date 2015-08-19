В Минске предъявлено обвинение торговцам спайсами

Новости Беларуси. Предъявлено обвинение торговцам спайсами. Расследование уголовного дела в отношении организаторов трех нелегальных интернет-магазинов завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под следствием 9 фигурантов: 5 организаторов и 4 закладчика. Молодые люди занимались распространением психотропов в Сети.

В феврале прошлого года в Минске умер подросток от отравления веществами, приобретенными в одном из этих магазинов. Следователями установлен канал поставки наркотических веществ. Также получены сведения о действии преступной организации на территории Казахстана, Украины и России.

Алексей Климович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Следователями выявлены множественные эпизоды преступной деятельности данных интернет-магазинов. Предотвращено распространение свыше тридцати шести килограммов психоактивных веществ и двухсот тысяч марок, часть из которых уже была обработана и подготовлена для продажи клиентам.