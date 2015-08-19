В США судья приговорил 21-летнего парня к женитьбе

Новости США. В США юристы потребовали отстранить от должности судью, приговорившего юношу к женитьбе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21-летний житель штата Техас оказался на скамье подсудимых после того, как подрался с бывшим ухажером своей возлюбленной. После проведенных слушаний, судья предложил молодому человеку самому выбрать себе наказание – 15 суток ареста или 2-летний испытательный срок с обязательством жениться в течение месяца. Юноша остановился на втором варианте.

Однако вердикт служителя фемиды не понравился родителям девушки и некоторым ревнителям закона. Сами молодые люди, впрочем, обжаловать приговор не собираются, и готовы отбывать наказание пожизненно. Однако вердикт служителя фемиды не понравился родителям девушки и некоторым ревнителям закона. Сами молодые люди, впрочем, обжаловать приговор не собираются, и готовы отбывать наказание пожизненно.