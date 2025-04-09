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Юрий Фролов ознакомился с работой предприятия «Фауна города»

09 апреля 2025 18:20
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Улучшение материально-технической базы и перспективы развития коммунального предприятия «Фауна города», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Фролов ознакомился с работой предприятия «Фауна города»-2

Помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску ознакомился с работой учреждения. Юрий Фролов осмотрел территории и основные объекты, пообщался с сотрудниками, оценил материально-техническую базу. Так, в 2025 году предприятием будет закуплено три новых автомобиля, расширят кинологическую службу. Также акцент будет сделан на повышение качества ветеринарных услуг.

Юрий Фролов ознакомился с работой предприятия «Фауна города»-4

Юрий Фролов, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:
Я посещением остался доволен. Условия содержания животных вполне приемлемы, поддерживается порядок. Люди действительно болеют тем делом, которым они занимаются. Видно такое по-настоящему хорошее отношение к животным.

Кроме того, на предприятии есть гостиница для животных, которая также будет расширена.

# Юрий Фролов # Животные

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