Великий вклад в общую Победу – Смолевичи награждены вымпелом «За мужество и стойкость в годы ВОВ»

Их борьба – история Великой Победы. Шесть городов Беларуси награждены вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Смолевичи – один из населенных пунктов, который к 80-летию Победы удостоен высокой награды. На территории района действовало четыре партизанских отряда. Их вклад в общую Победу велик. Пролистала страницы прошлого Влада Родовская.

Об отважной и бесстрашной деятельности партизанской бригады «Разгром» ученики Кленникской базовой школы знают не понаслышке. На территории агрогородка Кленник, а в прошлом небольшой деревеньки, располагалось знаменитое крупное партизанское движение. Спустя 8 десятков лет память о подвигах белорусов живет в сердцах молодого поколения. На базе учреждения создан музей, в котором собрана летопись боевого пути подразделения. Архивные документы, фотографии и вещи.

Василий Хурсевич, учащийся Кленникской базовой школы:

Граната Ф-1 дистанционного действия предназначена для поражения живой силы в оборонительном бою. Внешне граната имеет ребристый корпус. Ее нашли очень давно, принес в качестве находки, и вот она осталась как экспонат в нашем музее. Подпольщики бригады «Разгром» отчаянно бились с врагом на территории сразу нескольких районов Минской области. Шесть отрядов, около 2 тысяч бойцов. На счету партизанских операций – более 14,5 тысячи убитых гитлеровцев, около 300 крушений вражеских поездов.