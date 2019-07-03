Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»

Новости Беларуси. У памятника на площади Победы в эти дни особенно много минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. У памятника на площади Победы в эти дни особенно много минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожалуй, невозможно найти белоруса, семью которого бы не затронула война.
Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Будучи самым маленьким ребёнком в семье, я сын партизана-фронтовика, и я не по школьным книгам-учебникам знаю, как это было, что действительно подвиг. Почему отец-фронтовик был дважды ранен, почему ему Орден Красной Звезды был выдан –за Вислу – что такое боевые награды, медали За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией. Для меня это понятная история, и на этих принципах я был воспитан в том числе.
Его семью тема войны тоже затронула. Дед воевал на многих фронтах в нечеловеческих условиях и на пределе возможностей. Был и побитый враг, и два подорванных немецких танка.
Ранение и ордена за заслуги тоже были. Но главное – добытая свобода! Наших людей и нашей страны.
Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Для людей моего поколения это особый праздник. Моё детство было очень связано и прошло в компании деда, который прошёл всю войну. Он начинал её в 1941 году в Беларуси, в 1939-ом он был призван в Красную Армию, служил. И первое событие этой войны он встретил на территории Беларуси и участвовал в её освобождении. Это был отдельный истребительный дивизион ставки Верховного Главнокомандующего под командование генерала Басова. Это подразделение первое вышло на границу Беларуси, есть такой исторический факт. А далее воевал на Висло-Одерском плацдарме.
Без этого поколения победителей не было бы нас. Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»