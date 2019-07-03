Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»

Новости Беларуси. У памятника на площади Победы в эти дни особенно много минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожалуй, невозможно найти белоруса, семью которого бы не затронула война.

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:

Будучи самым маленьким ребёнком в семье, я сын партизана-фронтовика, и я не по школьным книгам-учебникам знаю, как это было, что действительно подвиг. Почему отец-фронтовик был дважды ранен, почему ему Орден Красной Звезды был выдан –за Вислу – что такое боевые награды, медали За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией. Для меня это понятная история, и на этих принципах я был воспитан в том числе.

Его семью тема войны тоже затронула. Дед воевал на многих фронтах в нечеловеческих условиях и на пределе возможностей. Был и побитый враг, и два подорванных немецких танка.

Ранение и ордена за заслуги тоже были. Но главное – добытая свобода! Наших людей и нашей страны.