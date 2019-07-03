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Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»

03 июля 2019 17:06
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Новости Беларуси. У памятника на площади Победы в эти дни особенно много минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»-1

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»-3

Пожалуй, невозможно найти белоруса, семью которого бы не затронула война.

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»-6

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:
Будучи самым маленьким ребёнком в семье, я сын партизана-фронтовика, и я не по школьным книгам-учебникам знаю, как это было, что действительно подвиг. Почему отец-фронтовик был дважды ранен, почему ему Орден Красной Звезды был выдан за Вислу  что такое боевые награды, медали За отвагу, За боевые заслуги, За победу над Германией. Для меня это понятная история, и на этих принципах я был воспитан в том числе.

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»-9

Его семью тема войны тоже затронула. Дед воевал на многих фронтах в нечеловеческих условиях и на пределе возможностей. Был и побитый враг, и два подорванных немецких танка.

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»-12

Ранение и ордена за заслуги тоже были. Но главное – добытая свобода! Наших людей и нашей страны.

Юрий Бондарь о своём деде-ветеране: «Первое событие войны он встретил на территории Беларуси»-15

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси:
Для людей моего поколения это особый праздник. Моё детство было очень связано и прошло в компании деда, который прошёл всю войну. Он начинал её в 1941 году в Беларуси, в 1939-ом он был призван в Красную Армию, служил. И первое событие этой войны он встретил на территории Беларуси и участвовал в её освобождении. Это был отдельный истребительный дивизион ставки Верховного Главнокомандующего под командование генерала Басова. Это подразделение первое вышло на границу Беларуси, есть такой исторический факт. А далее воевал на Висло-Одерском плацдарме.

Без этого поколения победителей не было бы нас. Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»

# Беларусь помнит # общество # Юрий Бондарь # Василий Панасюк # Фотофакт

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