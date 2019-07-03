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Без этого поколения победителей не было бы нас. Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»

03 июля 2019 11:18
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Новости Беларуси. Уважая подвиг народа и память собственной семьи. К праздничному марафону присоединился и министр образования Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина». Это место, которое объединяет память о тех, кто в годы Великой Отечественной погиб в лагере смерти «Шталаг-352».

Без этого поколения победителей не было бы нас. Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»-1

Без этого поколения победителей не было бы нас. Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»-3

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
В нашей семье традиционно мы храним память о поколениях победителей, потому что наши прадедушки и прабабушки воевали, трудились в тылу. Без этого поколения победителей, наверное, не было бы сегодняшнего современного мирного государства, не было бы нас, не было бы мирного неба над головой.

Белорусы продолжают большой марафон памяти. 3 июля тысячи наших соотечественников по всей стране несут живые цветы к мемориалам и местам захоронений.

Память, которая объединяет Беларусь. Накануне Дня Независимости в стране вспоминают погибших воинов

Без этого поколения победителей не было бы нас. Игорь Карпенко возложил цветы к мемориальному комплексу «Масюковщина»-6

# Беларусь помнит # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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