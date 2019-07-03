Прямой эфир

«Наутро идут санитары и убирают трупики». Её чуть не сожгли в сарае, а потом она попала в детский концлагерь. И выжила

03 июля 2019 16:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

И она выжила всем смертям назло. Пройдя страх, разлуку и детскую фабрику крови Саласпилс.

Галина Трубач:
Вот тут было страшно. Отняли от матерей детей: 1,5 года ребёнку, 3 года, 4.

Плачет-плачет-плачет этот ребёнок, и запомнила на всю жизнь: плакал-плакал-плакал, потом глазки закатывает-закатывает-закатывает, потом засыпает. А наутро идут санитары и убирают эти трупики.

Все уже умерли. Кровь взяли, сколько там, не знаю, но оттуда меня уже брат нёс на нары.  Благодаря брату, может, мы и выжили. К весне уже с нас кровь брать нечего, уже нас высосали.

# Беларусь помнит # общество # Антон Бубало # Евгения Аненская # Галина Трубач

Другие новости рубрики

Все новости
Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости
03 июля 2019 15:52

Военно-полевой кинотеатр и интерактивные площадки для детей. Как Могилёв празднует День Независимости

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти
03 июля 2019 15:52

«Тем, что заступаем, мы отдаем дань памяти»: на площади Победы Минска прошла международная Вахта Памяти

Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия
03 июля 2019 15:18

Гендиректор «Белкоммунмаша»: дух творчества сегодня определяет перспективы предприятия