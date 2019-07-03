Освейская трагедия: «Было столько трупов, что на поворотах они запруживали речку, и она выходила из берегов»

В зеркало озера смотрится раскиданный по берегу поселок Освея. Ещё в начале 40-ых он был центром района. В войну каратели буквально сравняли его с землей. Численность населения так и не восстановилась, сегодня здесь проживает чуть больше 1 000 человек, рассказали в фильме «Говорит немая память» .

На Свольне было трупаў столькі, што на некаторых паваротах яны запруджвалі рэчку і рэчка выходзіла з берагоў.

Антон Бубало, краевед: Над ракой Свольнай яны, навогул, удасканалілі машыну знішчэння. Яны дадумаліся зганяць людзей на бераг ракі, каб страляць і яны падалі у раку.

Евгения Аненская, жительница г.п. Освея:

Прыляцелі першыя-першыя тры істрабіцелі, тры самалёты. Ляцелі ў напраўленні Полацка, і па Асвеі прастрачылі. Мы толькі ў лес уехалі і нам партызаны сказалі: «Прачцеся, дзе можна». Дзе большыя балоты, дзе кусты пагучшчэ нас праталі. Так і зімавалі, кагда можно касцёр разлажыць, а кагда і не.

Ёлкі, папаратнік былі нашы адзяяла, і перыны і падушкі.

Самае страшнае было, кагда слышыш, што немцы ходзяць па лесу і ішчуць людзей з сабакамі. І сабакі іх не брэшуць нахальна, а ноюць, воюць. Яны проста ашчушчаюць: дзе-та людзі ёсць. Сутками мы сядзелі, ня еўшы, ня піўшы – вады не было, мох смакталі мокры.