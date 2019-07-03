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«Мы, по сути, показываем всю мерзость войны». На «Линии Сталина» показали реконструкцию операции «Багратион»

03 июля 2019 16:52
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Новости Беларуси. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» Дню Независимости посвятили реконструкцию военных событий 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Мы, по сути, показываем всю мерзость войны». На «Линии Сталина» показали реконструкцию операции «Багратион»-1

В операции «Багратион» приняли участие клубы из ближнего и дальнего зарубежья. События развивались молниеносно. Артиллерийские залпы, танковое наступление, бравый марш-бросок пехоты, и вот он, долгожданный момент: фашисты изгнаны с родной земли.

«Мы, по сути, показываем всю мерзость войны». На «Линии Сталина» показали реконструкцию операции «Багратион»-4

В реконструкции задействовали технику, которая прошла войну. Многие экземпляры лишь на время покинули постоянную экспозицию историко-культурного комплекса. Праздничное настроение на «Линии Сталина» создавали профессиональные артисты.

«Мы, по сути, показываем всю мерзость войны». На «Линии Сталина» показали реконструкцию операции «Багратион»-7

В общем, интерес зрителей приковывал каждый момент шоу.

«Мы, по сути, показываем всю мерзость войны». На «Линии Сталина» показали реконструкцию операции «Багратион»-10

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Столько народа сегодня приехало, чтобы посмотреть реконструкцию – кусочек операции «Багратион» по освобождению наших населенных пунктов.

«Мы, по сути, показываем всю мерзость войны». На «Линии Сталина» показали реконструкцию операции «Багратион»-13

Алексей Юревич, реконструктор:
Мы, по сути, показываем всю мерзость войны. То есть насколько это ужасная вещь, чтобы в дальнейшем все понимали, что война нам не нужна, чтобы ценили, что в Беларуси у нас мир, что мы никому не угрожаем и нам не угражает никто.

«Мы, по сути, показываем всю мерзость войны». На «Линии Сталина» показали реконструкцию операции «Багратион»-16

Кроме того, в небе развернулось настоящее воздушное сражение. Победоносное наступление еще раз всем напомнило, какой ценой далось освобождение нашей родной Беларуси.

«Мы, по сути, показываем всю мерзость войны». На «Линии Сталина» показали реконструкцию операции «Багратион»-19

# Беларусь помнит # общество # Александр Метла # Александр Юревич # Фотофакт

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