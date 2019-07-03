«Мы, по сути, показываем всю мерзость войны». На «Линии Сталина» показали реконструкцию операции «Багратион»

Новости Беларуси. В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» Дню Независимости посвятили реконструкцию военных событий 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В операции «Багратион» приняли участие клубы из ближнего и дальнего зарубежья. События развивались молниеносно. Артиллерийские залпы, танковое наступление, бравый марш-бросок пехоты, и вот он, долгожданный момент: фашисты изгнаны с родной земли.

В реконструкции задействовали технику, которая прошла войну. Многие экземпляры лишь на время покинули постоянную экспозицию историко-культурного комплекса. Праздничное настроение на «Линии Сталина» создавали профессиональные артисты.

В общем, интерес зрителей приковывал каждый момент шоу.

Александр Метла, директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Столько народа сегодня приехало, чтобы посмотреть реконструкцию – кусочек операции «Багратион» по освобождению наших населенных пунктов.

Алексей Юревич, реконструктор:

Мы, по сути, показываем всю мерзость войны. То есть насколько это ужасная вещь, чтобы в дальнейшем все понимали, что война нам не нужна, чтобы ценили, что в Беларуси у нас мир, что мы никому не угрожаем и нам не угражает никто.