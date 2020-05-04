7-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: результаты последнего игрового дня

«Горняки» выглядели здорово и полностью владели инициативой. Первое взятие ворот случилось уже на 15-й минуте – отличился Лисакович. А вот второго точного удара пришлось ждать долго. На 62-й минуте преимущество своей дружины увеличил Подстрелов. Имея весьма комфортный задел, «Шахтер» не ушел в оборону, а продолжил искать счастье у чужих ворот. И вскоре удача им снова улыбнулась. На 78-й минуте дубль оформил Лисакович, а точку в противостоянии поставил Бодул. 4:0 – более чем убедительная победа дружины Юрия Вернидуба. Кстати, следует отметить, что «Ислочь» не забила ни одного мяча впервые со старта чемпионата.

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