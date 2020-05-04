7-й тур «Беларусбанк – высшей лиги»: результаты последнего игрового дня

Новости Беларуси. 4 матча и 16 голов – такова цифровая картина последнего игрового дня седьмого тура «Беларусбанк – высшей лиги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В заключительном поединке солигорский «Шахтер» сокрушил на домашнем поле «Ислочь».
«Горняки» выглядели здорово и полностью владели инициативой. Первое взятие ворот случилось уже на 15-й минуте – отличился Лисакович. А вот второго точного удара пришлось ждать долго. На 62-й минуте преимущество своей дружины увеличил Подстрелов. Имея весьма комфортный задел, «Шахтер» не ушел в оборону, а продолжил искать счастье у чужих ворот. И вскоре удача им снова улыбнулась. На 78-й минуте дубль оформил Лисакович, а точку в противостоянии поставил Бодул. 4:0 – более чем убедительная победа дружины Юрия Вернидуба. Кстати, следует отметить, что «Ислочь» не забила ни одного мяча впервые со старта чемпионата.
Вы можете увидеть полную картину игрового дня.
Благодаря победе БАТЭ вернулся в тройку лучших. Лидирует белорусский «Лестер», как уже прозвали ФК «Слуцк». Вторым идет жодинское «Торпедо». Напомним, матчи 8-го тура чемпионата страны по футболу пройдут с 8 по 10 мая.