Александр Лукашенко о параде на 9 Мая: «Мы с учётом обстановки очень строго подходим к проведению мероприятий»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в формате видеоконференции провел переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главными темами стали предстоящий юбилей Победы, меры борьбы с коронавирусом и подготовка к саммиту ЕАЭС. Глава государства поздравил молдавского коллегу с наступающим праздником и отметил, что при организации торжественных мероприятий особое внимание уделяется мерам безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы не можем отменить хоть одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем, ни одного. Но, естественно, мы с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий, организовываем очень аккуратно эти мероприятия. Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно приглашать туда людей, как обычно бывает, людей много будет в Минске. Мы очень аккуратно относимся к этому мероприятию. Мы очень просили ветеранов Великой Отечественной войны (их же осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет – 93-95), мы очень их просили, чтобы они не настаивали на том, чтобы мы их, как обычно это бывало, отвезли на парад.
Во время беседы обсудили и организацию предстоящего саммита ЕАЭС. Его планируют провести в Минске 19 мая. Беларусь на правах принимающей стороны готова обеспечить любой формат заседания. Однако сам Александр Лукашенко за очную встречу. Президент Молдовы, у которого статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе, поддержал предложение встретиться лично и подтвердил свое участие при выборе такого формата.