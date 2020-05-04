Александр Лукашенко о параде на 9 Мая: «Мы с учётом обстановки очень строго подходим к проведению мероприятий»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы не можем отменить хоть одно из этих мероприятий. Мы ни одного мероприятия не отменяем, ни одного. Но, естественно, мы с учетом обстановки очень строго подходим к проведению этих мероприятий, организовываем очень аккуратно эти мероприятия. Никого туда не тащим и не загоняем. Я уверен, что и без того, чтобы настоятельно приглашать туда людей, как обычно бывает, людей много будет в Минске. Мы очень аккуратно относимся к этому мероприятию. Мы очень просили ветеранов Великой Отечественной войны (их же осталось совсем немного, несколько тысяч человек, и тем уже больше 90 лет – 93-95), мы очень их просили, чтобы они не настаивали на том, чтобы мы их, как обычно это бывало, отвезли на парад.