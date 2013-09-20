Новости Беларуси. В Венгрию за 2 часа. Новый рейс «Белавиа» соединил три столицы: Минск, Будапешт и Белград. Теперь по этому маршруту самолеты будут летать дважды в неделю: по понедельникам и четвергам.

Первоначально на рейс планировали поставить 50-местные лайнеры, однако это направление оказалось настолько востребовано, что самолет решили заменить на более вместительный.

Открытие нового маршрута не только увеличит туристический поток, но и активизирует бизнес-отношения между Беларусью, Сербией и Венгрией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Чушев, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Сербия:

Мы рассчитываем на то, что и паломники будут пользоваться, и молодежный обмен, спортивный обмен, поскольку есть взаимодействие и спортивных организаций наших двух стран. Я ожидаю, конечно, что, прежде всего, это даст свои плоды и на поприще торгово-экономическом, нарастит нам экспорт услуг.

Изначально планировалось, что по новому маршруту будут летать 50-местные CRJ. Но желающих попасть уже на первый рейс оказалось гораздо больше. Поэтому самолет поменяли на более вместительный – Embraer, рассчитанный на 76 человек.

Утомительные часы дороги на автобусе, перелеты с пересадкой теперь в прошлом, радуются пассажиры. Одни летят в рабочую командировку, другие – отдыхать.

Среди первых пассажиров и спортсмены. Сборная Беларуси по греко-римской борьбе летит за медалями на чемпионат мира, который пройдет в Будапеште.

Камандар Маджинов, главный тренер сборной Беларуси по греко-римской борьбе:

Нам приходилось ехать через Польшу, через другие страны. Сегодня, конечно, так получилось, что первый рейс в Будапешт прямой. Я считаю, что это очень хорошо и прекрасно и для спортсменов, и для людей очень удобно.

Лететь до венгерской столицы чуть менее двух часов. Пассажиры, которые выходят в Будапеште, готовят шенген-визу. Кто направляется в Белград, самолет не покидают. Второй перелет занимает не больше часа. В обеих столицах белорусский самолет приветствуют водной феерией. Пассажиров первого рейса встречают хлебом и солью.

Александр Хайновский, чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Венгрии:

Беларусь и Венгрия стали намного ближе друг другу. Нас связывают экономические отношения, у нас достаточно интенсивное гуманитарное взаимодействие. В этом году Венгерское посольство в Минске ожидает рекордное количество выданных виз для белорусских граждан. Я думаю, эта цифра превысит 15 тысяч виз.

Вместе с сеткой авиационной расширяется и география путешествий. Венгрия привлекает богатой архитектурой, лечебными термальными источниками. Не менее интересна для белорусов Сербия, тем более, между нашими странами действует безвизовый режим. А вот в дипломатических кругах шутят: сначала контакты, а уж потом контракты. Прямое авиасообщение сыграет в пользу развития торгово-экономических отношений между тремя странами.

Владимир Чушев:

Это нарастит нам экспорт услуг, поскольку перевозчик белорусский. Об этом мы тоже должны думать, поскольку есть задача от главы государства – наращивать товарооборот до 500 млн долларов. Это в три раза, по сравнению с имеющейся цифрой. Уже мы видим в этом году определенные обнадеживающие результаты.

Анатолий Гусаров, генеральный директор Национальной авиакомпании «Белавиа»:

Открытие рейса по маршруту из Минска в Будапешт и Белград будет очень востребованным, будет пользоваться хорошим спросом как среди наших гостей, так и среди жителей Беларуси. И эта линия будет способствовать укреплению экономических, культурных и других связей между нашими странами.