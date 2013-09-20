27-летнего призывника осудили за уклонение от армии

Новости Беларуси. Житель Молодечненского района приговорён к 1 году и 6 месяцам ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа. Молодой человек игнорировал повестки военкомата. Он надеялся на то, что скоро достигнет непризывного возраста, и служить в армии не придётся.

Дмитрий Сенкевич, начальник отдела прокуратуры Минской области (в комментарии БЕЛТА):

Таким образом, вместо того, чтобы проходить военную службу, закалять характер, приобретать полезные навыки и армейских друзей этот молодой человек в 27 лет преступает закон, получает судимость. Всем молодым людям призывного возраста следует задуматься о том, что полтора года в рядах Вооруженных Сил и 18 месяцев в условиях изоляции от общества под пристальным контролем сотрудников милиции имеют серьезные отличия.

Согласно ч.1 ст. 435 Уголовного кодекса Беларуси, максимальное наказание, которое может грозить в случае неявки по повестке в военкомат, – лишение или ограничение свободы на срок до 2 лет.



Напомним, в Могилёве этим летом нашли оригинальный способ борьбы с призывниками-уклонистами. Прокуратура всерьез взялась за молодых людей, которые были комиссованы по состоянию здоровья, но при этом имели водительское удостоверение (смотрите видео).