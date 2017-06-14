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Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы?

14 июня 2017 10:44
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Они не боятся выглядеть глупыми перед камерой, показать, как они живут, играют, веселятся или танцуют. Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы?

Влогинг или ведение видеоблога – занятие совсем непонятное нашим бабушкам, но популярное среди детей и подростков. Снять ролик на любую тему, смонтировать, выложить в интернет…а ещё набрать несколько тысяч просмотров и, заветных «пальцев вверх» вот здесь как раз  нужно постараться! Например, показать то, что обычно остаётся за кадром.

Этого парня зовут Иван. Ему 17. И он даже во время интервью с нашей съёмочной группой не забыл про своих подписчиков в интернете. Однажды юноша прочитал материал про видеоблогеров и решил сделать свой канал, но уже на белорусском языке. Так интернет-зрители познакомились с Джейцмоком.

Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы?-1

Интроверт Иван с каждой записью пытается себя перебороть. Например, для съёмки ролика «Минск наоборот» пришлось иди спиной вперед, несмотря на косые взгляды прохожих. А в одном из челленджей – бросить вызов своим друзьям.

А этот парень бросил вызов 1 600 000 подписчикам своего канала! Видео набрало больше 9 миллионов просмотров! Словно каждый белорус хотя бы раз видел данный ролик.

Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы?-4

Влад Бумага и Юля Годунова ведут свои каналы больше двух лет. У девушки уже 270 тысяч подписчиков.

Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы?-7

А парню только за 2 месяца удалось собрать вокруг своей виртуальной жизни миллион зрителей! В честь чего он даже сделал татуировку псевдонима на ладони.  

Сами себе режиссёры и сценаристы! Ребята записывают пародии и кавер-версии на популярные композиции, десяминутные импровизации и полезные советы.

Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы?-10

Влада и Юлю узнают на столичных улицах, а фан-встречи собирают тысячи молодых людей. Видеоблогеры превратили ведение канала в определенный стиль жизни. Главное – не перепутать виртуальность с реальностью. 

Родные не понимали юных видеоблогеров, но принимали и поддерживали. Ребята верили в своё творчество и всегда брали с собой видеокамеру! 

# общество # Интернет # Фотофакт # Юлия Годунова # Молодёжь # Елена Новикова # Влад Бумага # Иван Мисуно

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