Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы?
Они не боятся выглядеть глупыми перед камерой, показать, как они живут, играют, веселятся или танцуют. Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы?
Влогинг или ведение видеоблога – занятие совсем непонятное нашим бабушкам, но популярное среди детей и подростков. Снять ролик на любую тему, смонтировать, выложить в интернет…а ещё набрать несколько тысяч просмотров и, заветных «пальцев вверх» вот здесь как раз нужно постараться! Например, показать то, что обычно остаётся за кадром.
Этого парня зовут Иван. Ему 17. И он даже во время интервью с нашей съёмочной группой не забыл про своих подписчиков в интернете. Однажды юноша прочитал материал про видеоблогеров и решил сделать свой канал, но уже на белорусском языке. Так интернет-зрители познакомились с Джейцмоком.
Интроверт Иван с каждой записью пытается себя перебороть. Например, для съёмки ролика «Минск наоборот» пришлось иди спиной вперед, несмотря на косые взгляды прохожих. А в одном из челленджей – бросить вызов своим друзьям.
А этот парень бросил вызов 1 600 000 подписчикам своего канала! Видео набрало больше 9 миллионов просмотров! Словно каждый белорус хотя бы раз видел данный ролик.
Влад Бумага и Юля Годунова ведут свои каналы больше двух лет. У девушки уже 270 тысяч подписчиков.
А парню только за 2 месяца удалось собрать вокруг своей виртуальной жизни миллион зрителей! В честь чего он даже сделал татуировку псевдонима на ладони.
Сами себе режиссёры и сценаристы! Ребята записывают пародии и кавер-версии на популярные композиции, десяминутные импровизации и полезные советы.
Влада и Юлю узнают на столичных улицах, а фан-встречи собирают тысячи молодых людей. Видеоблогеры превратили ведение канала в определенный стиль жизни. Главное – не перепутать виртуальность с реальностью.
Родные не понимали юных видеоблогеров, но принимали и поддерживали. Ребята верили в своё творчество и всегда брали с собой видеокамеру!