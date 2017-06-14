Они не боятся выглядеть глупыми перед камерой, показать, как они живут, играют, веселятся или танцуют. Юные видеоблогеры Беларуси: что они вырезают при монтаже своих роликов и почему их смотрят миллионы?

Влогинг или ведение видеоблога – занятие совсем непонятное нашим бабушкам, но популярное среди детей и подростков. Снять ролик на любую тему, смонтировать, выложить в интернет…а ещё набрать несколько тысяч просмотров и, заветных «пальцев вверх» вот здесь как раз нужно постараться! Например, показать то, что обычно остаётся за кадром.

Этого парня зовут Иван. Ему 17. И он даже во время интервью с нашей съёмочной группой не забыл про своих подписчиков в интернете. Однажды юноша прочитал материал про видеоблогеров и решил сделать свой канал, но уже на белорусском языке. Так интернет-зрители познакомились с Джейцмоком.