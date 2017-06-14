«Важно, что ты помогаешь родным белорусам»: 14 июня Беларусь отмечает Всемирный день донора крови
Новости Беларуси. Национальный регистр потенциальных доноров стволовых клеток костного мозга могут объединить с соответствующим регистром европейских стран, в том числе и России. Общей базой можно будет пользоваться абсолютно бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В отечественный список сегодня внесены сорок тысяч потенциальных доноров. Ежегодно регистр пополняют 10 тысяч человек. Отмечу, в Беларуси создана жесткая система отбора доноров. Это касается не только забора стволовых клеток, но и крови. Список заболеваний, на основании которых медики отказывают человеку в ее сдаче, включает 29 наименований.
Евгений Черноус, почетный донор Беларуси:
Первый раз я сдавал кровь, когда был студентом медицинского университета. Как сейчас помню, это была цельная кровь, мне стало плохо. Но это ни в коем случае меня не отвернуло от данного мероприятия. Физически ты не ощущаешь какой-то утраты. Морально есть такой приятный подъем от того, что ты понимаешь, в принципе, даже не важно, какой категории граждан ты помогаешь, важно, что своим родным белорусам. Государству ты помогаешь.
Федор Карпенко, директор Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий:
По итогам 2016 года у нас более 95 тысяч доноров физических лиц поучаствовали в донации. Действительно рост по сравнению с 2015 годом больше чем на 10 тысяч. Первичных доноров более 20%. Это около 18 тысяч первичных доноров. Безусловно, это достаточно хороший успех и общества, в том числе нашей службы, которая активно работает с донорами.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует к 2020 году полностью перейти на добровольное безвозмездное донорство. В Беларуси каждый четвертый человек, сдающий кровь, делает это бесплатно, и медики констатируют рост их числа. 14 июня, во Всемирный день донора, по всей стране пройдут акции по безвозмездной сдаче крови. Однако сделать это можно в любое время.