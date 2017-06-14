«Важно, что ты помогаешь родным белорусам»: 14 июня Беларусь отмечает Всемирный день донора крови

Новости Беларуси. Национальный регистр потенциальных доноров стволовых клеток костного мозга могут объединить с соответствующим регистром европейских стран, в том числе и России. Общей базой можно будет пользоваться абсолютно бесплатно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В отечественный список сегодня внесены сорок тысяч потенциальных доноров. Ежегодно регистр пополняют 10 тысяч человек. Отмечу, в Беларуси создана жесткая система отбора доноров. Это касается не только забора стволовых клеток, но и крови. Список заболеваний, на основании которых медики отказывают человеку в ее сдаче, включает 29 наименований.

Евгений Черноус, почетный донор Беларуси:

Первый раз я сдавал кровь, когда был студентом медицинского университета. Как сейчас помню, это была цельная кровь, мне стало плохо. Но это ни в коем случае меня не отвернуло от данного мероприятия. Физически ты не ощущаешь какой-то утраты. Морально есть такой приятный подъем от того, что ты понимаешь, в принципе, даже не важно, какой категории граждан ты помогаешь, важно, что своим родным белорусам. Государству ты помогаешь.