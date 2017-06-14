Реализацию совместных научных проектов обсудят ученые Беларуси и Китая 14 июня в Минске

Новости Беларуси. Экономический пояс Шелкового пути и Евразийский экономический союз. 14 июня в Минске ученые Беларуси и Китая обсудят практические шаги реализации совместных проектов в научной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже вторая встреча авторитетных академиков в рамках гуманитарного форума. Подтвердили свое участие более сотни представителей госаппарата, дипкорпуса, научно-исследовательских центров и ВУЗов двух государств. Ученые и эксперты обсудят, как повысить экономический рост и конкурентоспособность экономик Беларуси и Китая. Кроме того, на форуме пойдет речь о реализации инфраструктурных проектов глобальной инициативы «Экономический пояс Шелкового пути» в нашей стране.