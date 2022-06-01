Кананович про законопроект о правах инвалидов: вводятся новые понятия – жестовый язык, универсальный дизайн

Новости Беларуси. Создание доступной среды и улучшение качества жизни. На заседании восьмой сессии Палаты представителей депутаты приняли во втором чтении важные законопроекты. Один из них о правах инвалидов и их социальной интеграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет в первую очередь о полноправном включении людей с инвалидностью в общество и всестороннюю поддержку таких семей. У маломобильных белорусов появится возможность пройти реабилитацию не только на базе больниц и поликлиник, но и подразделений сферы соцобслуживания и образования. Предполагается также создание нового ресурса – автоматизированной информационной системы, способной сделать доступной инфраструктуру для каждого. Все необходимое можно будет найти на одной онлайн-площадке. Нужен лишь доступ в интернет.

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Вводятся новые понятия, такие как жестовый язык, как универсальный дизайн. Предусмотрено квотирование рабочих мест. Стоит отметить тоже такую серьезную новацию, как усовершенствование механизма взаимодействия на местном уровне. Сегодня мы знаем, что существует Республиканский совет по правам инвалидов. Мы пойдем дальше, и такие советы будут создаваться на областном уровне и на районном. Депутат: закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» – уникальный документ, аналогов которому нет в западных странах. Подробности.