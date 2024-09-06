Беларусь заявила протест послу Японии в связи с деятельностью шпиона

Посол Японии был вызван в МИД Беларуси. Ему заявлен протест в связи с деятельностью у нас шпиона этой страны. Расследование дела находится на завершающей стадии. Мера ответственности за совершенные гражданином Японии преступления будет определена судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все следственные процедуры проведены в полном соответствии с белорусским законодательством и международно-правовыми нормами. К задержанному обеспечен консульский доступ и комфортные условия содержания. Он добровольно сотрудничает со следствием и взаимодействует со СМИ.
Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:
Мы не отказываемся от дальнейших контактов с японской стороной по данному делу. Публично заявлены японской страной требования скрыть данные преступления от общественности и не демонстрировать в СМИ оставлены без рассмотрения в связи с их неправомочностью. В данном контексте тем более нелепым выглядит протест по поводу демонстрации фильма, раскрывающего обществу преступный характер деяния японского гражданина.
В МИД Беларуси подчеркнули неприемлемость любых действий иностранных разведывательных служб, нарушающих суверенитет нашей страны.