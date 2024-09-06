Беларусь заявила протест послу Японии в связи с деятельностью шпиона

Посол Японии был вызван в МИД Беларуси. Ему заявлен протест в связи с деятельностью у нас шпиона этой страны. Расследование дела находится на завершающей стадии. Мера ответственности за совершенные гражданином Японии преступления будет определена судом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все следственные процедуры проведены в полном соответствии с белорусским законодательством и международно-правовыми нормами. К задержанному обеспечен консульский доступ и комфортные условия содержания. Он добровольно сотрудничает со следствием и взаимодействует со СМИ.