Юные гении! Белорусские школьники привезли с Международной олимпиады по математике шесть медалей

Достойно представили страну на мировой арене. Белорусские школьники привезли с Международной олимпиады по математике в Австралии шесть медалей – золотую, серебряную и четыре бронзовые. Всего за престижные награды боролись более 600 человек из 114 стран. На протяжении двух дней юным математикам предстояло решить шесть задач из разных областей учебной программы: геометрия, теория чисел, алгебра и комбинаторика, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководили молодыми дарованиями преподаватели Белорусского государственного университета. Ирина Смирнова встретилась с триумфаторами международной олимпиады.

Доказать, что треугольник вписан в окружность. Над решением этой задачи Максим и Василий размышляли долго. Верный ответ парням все же удалось найти. Это одно из заданий на Международной олимпиаде по математике. Соревнования проходили в Австралии. Конкуренция была серьезная: в Саншайн-Кост прилетели участники из 110 стран мира, и наши в числе лучших. Ребята готовились долго и упорно: 24 на 7.

Максим Монастырский: бронзовый призер 66-й Международной математической олимпиады в Австралии:

Хорошо подготовиться надо – и все будет.

Василий Денисов, бронзовый призер 66-й Международной математической олимпиады в Австралии:

Я знаю, что все в меня верят. Я перезагружаю свой мозг, немного расслабляюсь, попью воды и с новыми идеями пытаюсь решить эту задачу.

Максим и Василий на международной олимпиаде завоевали бронзовые медали. Перед соревнованием в Австралии сборную Беларуси на три недели пригласили в Пекин. Там проходил заключительный этап подготовки к олимпиаде. Наши участники смогли не только расширить свои знания и отточить навыки, но и адаптироваться к новым часовым поясам.

Василий Денисов:

До этого у меня не было большого опыта участия в таких крупных олимпиадах. Поэтому это мне принесло в копилку много опыта. Весь путь подготовки к международной олимпиаде с учащимися прошла и учитель математики Светлана Матросова. Опытный педагог с 30-летним стажем уже выработала свой секрет успеха и знает, как не потерять запал в глазах ребятах и взрастить настоящих чемпионов.