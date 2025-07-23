Юные гении! Белорусские школьники привезли с Международной олимпиады по математике шесть медалей
Достойно представили страну на мировой арене. Белорусские школьники привезли с Международной олимпиады по математике в Австралии шесть медалей – золотую, серебряную и четыре бронзовые. Всего за престижные награды боролись более 600 человек из 114 стран. На протяжении двух дней юным математикам предстояло решить шесть задач из разных областей учебной программы: геометрия, теория чисел, алгебра и комбинаторика, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Руководили молодыми дарованиями преподаватели Белорусского государственного университета.
Ирина Смирнова встретилась с триумфаторами международной олимпиады.
Доказать, что треугольник вписан в окружность. Над решением этой задачи Максим и Василий размышляли долго. Верный ответ парням все же удалось найти. Это одно из заданий на Международной олимпиаде по математике. Соревнования проходили в Австралии. Конкуренция была серьезная: в Саншайн-Кост прилетели участники из 110 стран мира, и наши в числе лучших. Ребята готовились долго и упорно: 24 на 7.
Максим Монастырский: бронзовый призер 66-й Международной математической олимпиады в Австралии:
Хорошо подготовиться надо – и все будет.
Василий Денисов, бронзовый призер 66-й Международной математической олимпиады в Австралии:
Я знаю, что все в меня верят. Я перезагружаю свой мозг, немного расслабляюсь, попью воды и с новыми идеями пытаюсь решить эту задачу.
Максим и Василий на международной олимпиаде завоевали бронзовые медали. Перед соревнованием в Австралии сборную Беларуси на три недели пригласили в Пекин. Там проходил заключительный этап подготовки к олимпиаде. Наши участники смогли не только расширить свои знания и отточить навыки, но и адаптироваться к новым часовым поясам.
Василий Денисов:
До этого у меня не было большого опыта участия в таких крупных олимпиадах. Поэтому это мне принесло в копилку много опыта.
Весь путь подготовки к международной олимпиаде с учащимися прошла и учитель математики Светлана Матросова. Опытный педагог с 30-летним стажем уже выработала свой секрет успеха и знает, как не потерять запал в глазах ребятах и взрастить настоящих чемпионов.
Светлана Матросова, учитель гимназии №2 Витебска:
Когда мы готовимся к олимпиадам, работают дети разных возрастов. Маленькие и большие. Маленькие всегда смотрят на больших. И когда большие получают результат, даже после вот этого успеха, им тоже это хочется. А почему нет? Значит, они видели, как они работают, значит, они тоже будут работать и тоже будут получать результат. Когда я узнала, что у них бронза, мне не важно была, какая медаль, они получили достойный результат, я так расплакалась. И первое мое было сообщение, это нашим малышам, что мальчишки с медалями.
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