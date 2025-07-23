Самая важная уборочная для Шклова – как ведут работы в образцовом агрокластере Беларуси?

В уборочную включаются дополнительные производственные ресурсы. Первые тонны зерна нового урожая прямо сейчас принимает обновленный Шкловский комбикормовый завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта жатва в районе особая. Здесь не просто убирают урожай – здесь закладывают фундамент. Фундамент той самой образцовой «мини-Беларуси», создание которой поручил глава государства. Под его личным контролем Шкловский район формирует образцовый агрокластер страны. Его ядро – сразу три ключевых объекта: модернизированный комбикормовый завод, строящийся молочный комбинат и центр сельхозтехсервиса. Вместе они станут настоящей «витриной» передовых аграрных технологий, а их опыт ляжет в основу модернизации всего белорусского АПК. Но чтобы в будущем загрузить новые мощности переработки на все 100 %, работать на результат нужно уже сегодня. О том, как закладываются кирпичи в основу будущей кормовой базы всего кластера - Юлия Мычка.

Капризы погоды этого года спутали все карты аграриям Могилевской области. Вместо привычных тревог о засухе они столкнулись с ледяным дыханием мая, а после – проливными дождями июля. Эти погодные аномалии украли у уборки драгоценные недели, отбросив графики назад. Но вопреки ударам стихии, в Шкловском районе удалось сохранить все посевные площади. Теперь важно собрать урожай в сжатые сроки.

Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома:

Все задачи, которые району поставлены, я думаю, будут выполнены. Все зависит от погодных условий, потому что хотелось бы избежать потерь. Мы видим уже переувлажнение почвы, сегодня продумываем, чтобы в каждом хозяйстве были хотя бы 1-2 комбайны на спаренных колесах, чтобы в эти переувлажненные участки можно было войти и убрать. После каждого дождя комбайны замирают терпеливо ожидая, пока зерно в колосьях сбросит влажную пелену. На этих полях хозяйствах «Любиничи-Агро» идет уборка ячменя.

Сергей Михалюта, директор сельхозпредприятия «Любиничи-Агро»:

Мы настроены и заряжены на результат. Каждый погожий день мы выбираем, каждую минутку. Даже вчера начали убирать в 5 вечера, закончили в 9 часов. Поэтому механизаторский состав настроен на работу. Здесь весь спектр работ проводится: от уборки до прессования, свозка соломы идет.

Ячмень с этих полей отправится на комбикормовый завод, где из него произведут концентрированные корма для животноводческих хозяйств района. Его модернизация – важное поручение главы государства, ключ к развитию животноводства. Уже возрожден важный объект – цистерны для зерна. Они простаивали больше 10 лет из-за технических неполадок. Раньше зерно хранили россыпью на площадках хозяйств, и только на его перевозку тратили до 30 грузовиков в день! Теперь эта проблема в прошлом. Валентина Шалаева работает здесь 40 лет. Она убеждена: инвестиции в реконструкцию полностью оправдаются

Валентина Шалаева, начальник цеха по производству сухих кормов сельхозпредприятия «Александрийское»:

Я как человек с опытом, у меня стаж большой – 40 лет. По сравнению с тем, что было раньше, это радует глаз – то, что нам сейчас сделали. Мы получим от этого большую отдачу.