ЮНЕСКО оценит последствия возведения забора на территории Беловежской пущи

Эксперты Центра всемирного наследия и Международного союза охраны природы оценивают последствия возведения Польшей заграждения на территории Беловежской пущи. Инспекционная миссия продолжится в Беларуси до 27 марта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она началась в польской части объекта всемирного наследия. Там состоялись встречи с представителями учреждений, управляющих данной территорией. Одна из наиболее важных целей миссии – изучение возведенного Польшей заградительного сооружения через Беловежскую пущу и его негативных последствий для экосистемы. Планируется посещение всей территории национального парка.

Беларусь приветствует усилия ЮНЕСКО, направленные на сохранение природного объекта, и рассчитывает, что подготовленный по итогам миссии отчет и рекомендации экспертов позволят сохранить уникальный реликтовый лес для будущих поколений.