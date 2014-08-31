Фестиваль фейерверков прошёл в Волковыске

Новости Беларуси. Взрыв, как новое направление в искусстве. Команды пиротехников из России, Польши и Беларуси соревновались в мастерстве на международном фестивале фейерверков в Волковыске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задача была не из лёгких: участники должны были раскрасить ночное небо яркими вспышками, да ещё и под музыкальное сопровождение.

Перед началом фестиваля фейерверков берег небольшого озера под Волковыском был уставлен десятками пиротехнических пусковых установок. В небо были направлены сотни стволов из специальных пластиковых труб. Именно в них пиротехники и закладывают заряды для салюта.

Участник шоу:

Труба изготавливается из стекловолокна на специальном оборудовании. Сверху потолще, в низу тоже уплотнение. Рассчитана на определённое количество выстрелов.

Так называемый «рисунок выступления» у пиротехников готов за несколько недель до фестиваля. Специальная компьютерная программа рассчитывает время выстрелов практически по секундам.

Участник шоу:

Здесь можно посмотреть, что мы написали, а также послушать музыку. Примерный проект, который будет сегодня стреляться нами. Здесь мы забиваем эффекты, расстояния и все другие нюансы, которые нужны для фейерверка.

Главный принцип фестиваля – абсолютно равные условия для всех его участников. Все пиротехнические установки и заряды у команд одинаковые. Поэтому победа по праву достаётся лучшему.

Сергей Янковский, участник команды пиротехников «Корсар» (Россия):

В чём изюминка этого фестиваля? Организатор предоставляет первую часть музыкального трека одну и ту же, что даёт возможность зрителям и жюри оценить, как у художника, стиль каждой команды. На мой взгляд это очень правильно.

Юрий Карнелович, СТВ:

По своим масштабам волковысское пиротехническое шоу не имеет равных в республике. Сегодня на воздух взлетит более 5 тонн зарядов из 600 пусковых установок. Чтобы всё это подключить и соединить, понадобилось более 30 километров проводов

Международный фестиваль фейерверков в Волковыске проходит уже третий раз. За право называться лучшей соревнуются три команды. Организаторы уже пообещали сделать праздник салюта традиционным и в следующем году собрать в Волковыске лучших пиротехников Европы.