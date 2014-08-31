1 сентября в СШ №8 Жодино: что изменилось к новому учебному сезону в юбилейный для школы год?

Новости Беларуси. Школьный звонок в этом году прозвучит для более 140 тысяч школьников Минской области. Все учреждения образования центрального региона получили паспорта готовности.

Своих учеников радушно встречает и средняя школа №8 Жодино. В День знаний здесь отметят свой 25-летний юбилей. Начало нового года для педагогов и руководства школы - своеобразный экзамен, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Виктор Иванович Хорошко, директор образовательного учреждения и по совместительству учитель французского, уверен: ученики и родители оценят изменения.