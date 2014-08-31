Школьные линейки 30 августа: открытие новой школы в Минске и первый звонок в Острошицком городке

Новости Беларуси. В 2014 году в первый класс пойдет на 4, 5 тысячи ребят больше, чем в прошлом. Если по студентам и ученикам летом был явный недобор, то совсем молодая смена прирастет.

В Минске к 1 сентября школы зацвели новыми красками. Аккурат к новому учебному году завершился конкурс «Формула сада-2014». Выбирали лучший проект озеленения. А вот в кричевской гимназии не до цветов. На неделе там обвалились два этажа. Площадь обрушения составила около 100 квадратных метров. Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело. Пострадавших нет, если не считать школьников гимназии, которым придется ходить на уроки в другую школу. Не обязательно близко к дому.

О новом школьном сезоне в программе «Неделя» на СТВ.

Лиза озвучивает планы на ближайшую школьную десятилетку. Сегодня же – первый раз в первый класс, да ещё и в школу-новостройку.

А Стефания к особенному дню подготовила стихи. Причем у юной школьницы осознанный подход к учебному процессу: сначала она собирается научиться писать и считать, а потом освоить в совершенстве и один из иностранных языков. В столичной школе Первомайского района у Стефании точно все получится.

Ирина Цубикова, директор ГУО «Средняя школа № 61 Минска»:

Построить такую школу, новую современную, непросто. Поэтому, конечно, хочется сегодня сказать благодарность и проектировщикам, и «Стройтресту № 1», и городу, который профинансировал такую стройку, за то, что для ребят в наше время создаются такие уникальные условия, в которых ребята могут получать достойное образование, образование, достойное XXI века.

«Образование, достойное 21-го века» – так говорят об этой школе в Первомайском районе. Здесь использовали все возможные новации в учебном процессе, отмечали официальные лица, прибывшие на открытие.

Александр Якобсон, помощник президента - главный инспектор по Минску:

Я за свой достаточно уже богатый опыт много школ открывал. Но вот такой замечательно школы не было в моей практике. Я вас с этим поздравляю. Вы будете учиться в роскошных, шикарных условиях.

По территории школа как 1,5 обычных, потому что здесь есть всё, чтобы занять детей и после уроков. И родителям не придётся беспокоиться о том, где их чада и чем занимаются. Здесь - только полезным.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это через сколько лет ты будешь на Олимпиаде выступать? Через 10? Как раз будешь школу заканчивать, поедешь на Олимпиаду!

Здесь есть всё для активного времяпровождения, причём пользоваться этим могут не только школьники, но и все жители района. Спортивная и игровая площадка, бассейны, тренажёрный и хореографический залы.

Кружки, библиотека – школа, как мини-город. За его пределы дети могут выйти виртуально – везде Wi-Fi, в учебном процессе используют телеконференции. Сами информационные технологии дети изучают по международным стандартам.

Ольга Лапкою, заместитель директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №61 г. Минска»:

Также будет вестись работа (и она уже началась!) по выявлению лидерских качеств учащихся, их развитию и формированию из числа таких учащихся школьной академии управления. Мы очень надеемся, что в будущем эти ребята смогут стать студентами Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Дополнительно заниматься с ребятами будут преподаватели ведущих вузов по истории, физике, математике. Ещё здесь разместится база для повышения квалификации столичных учителей, так что школа - подарок не только жителям района, но и образовательный центр городского значения.

Но трудовые будни еще не начались, у ребят сегодня праздник.

Ребенок:

Проснулся я очень радостный, сразу хотел одеваться и идти в школу. Мне очень хотелось попасть сюда. И я очень рад, что я сейчас здесь.

Для Ивана сегодняшняя линейка уже не первая, но все равно особенная. После вступительных экзаменов по белорусскому и русскому языкам и математике он стал учеником 5 класса столичной гимназии № 13. У мальчика вполне серьезные намерения: стать золотым медалистом, а потом поступить в университет. Перспективы далекие, но говорить о них не рано, считает директор. Гордость гимназии – выпускники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Черноусова, директор ГУО «Гимназия № 13 Минска»:

Если я начну перечислять, это будет очень долго. Действительно, у наших выпускников хорошие результаты. Многие из них становятся студентами еще до окончания сдачи выпускных экзаменов, многие поступают в престижные вузы нашей страны на те специальности, о которых мечтали.

На пороге средней школы Острошицкого Городка собрались десятки учеников. Сюда на торжественную линейку приехал и президент Беларуси. Младший сын Александра Лукашенко Николай учится здесь в 4«Б» классе.

По традиции новый учебный год стартовал символическим первым звонком.

Вообще, давать первый звонок – это в прямом смысле нелегкое дело. Первоклассница Кира усердно репетирует и признается, что звонок немного тяжеловат. Но она почти не волнуется. Выступать девочка привыкла: три года из своих шести занимается гимнастикой и с не меньшим усердием будет осваивать еще и школьные науки.

В гимназии № 16 Минска первый звонок прозвучал для 220 первоклашек. И это, можно сказать, рекорд. Педагоги уверены, что ни один ребенок не останется без внимания.

В некоторых школах праздники пройдут 1 сентября, как вот в этой столичной.

Это единственная в Минске школа для незрячих и слабовидящих деток. Ульяна перешла во второй класс. Учительницу не видела целое лето. Взахлёб рассказывает о впечатлениях, о новом питомце – попугае. Но и на учёбу уже настраивается.

Ульяна читает, пользуясь шрифтом Брайля: в шести точках – буквы, ноты, всё богатство человечества. 8-летняя непоседа настроена решительно: в новом учебном году уже хочет учить английский.

Как выглядит математический треугольник или даже обычный листик клёна… Только благодаря таким учебникам дети могут представить то, что никогда не видели, говорит директор школы. Рад тому, что книги выпускают в Беларуси.

Алексей Пятница, директор ГУО «Специальная общеобразовательная школа №188 для детей с нарушением зрения г. Минска»:

Была ситуация довольно непростая со школой, когда получили независимость. Все эти учебники были в большом Советском союзе. В Москве делались. У нас даже полиграфической базы не было. Это, я считаю, большой плюс в нашей системе государства, что мы теперь независимы, что наши дети занимаются по нашим учебникам.

Занимаются здесь 120 деток со всего города – привозят и развозят их на бесплатном автобусе.

В эту гимназию мы отправились по другому поводу – она единственная сельская во всей Минской области и на всю её и гремит – выпускники почти стопроцентно поступают в вузы, в престижные и на «бюджет». Ученики сюда съезжаются со всего Борисовского района, для ребят из отдалённых сёл есть интернат. Кстати, отмечают, что именно дети из глубинки – самые целеустремлённые и достигают наивысших результатов.

У Оксаны Петровны не забалуешь. Зато её ученики стабильно на олимпиадах побеждают и в столичный иняз поступают. Сама его закончила, но в Минске не осталась, приехала сюда, в родную деревню.

Оксана Пресняк, учитель английского языка ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района»:

В деревне работать и просто, и легко, потому что контингент другой. Многие ребята мотивированы к изучению иностранного языка, у них нет возможности ходить на дополнительные занятия, как в городе.

Рита даже сказать не может, сколько времени посвящает английскому. 5 учебных часов в неделю плюс дома по Интернету, дополнительные задания. Тоже собирается в иняз.

Маргарита Щербина, ученица 11 класса ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района»:

Наверное, пошло от моего преподавателя, от Оксаны Петровны. На первый урок пришла – очень понравилось.

А Диана уже поступила на переводчика. И благодарит не только учительницу английского, но и её маму – русский преподающую в этой же школе.

Виктория Геннадьевна - самый опытный преподаватель. Почти 40 лет в гимназии! Даже радость встречи педагогический профессионализм не затмевает. Спрашивает, какие ошибки на экзамене сделала абитуриентка, и исправляет.

А это 11-классник Захар инспектирует первокурсницу Надю. Оба хотят стать врачами. Кстати, в медуниверситеты выпускники гимназии поступают часто – хотя, в целом, для ребят из села это редкость. Готовит их Ирина Васильевна. Живёт в Борисове, а работать приезжает сюда. Ценит качественное образование и грамотный подход к детям.

Ирина Осинова, учитель химии и биологии ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района»:

Гимназическое образование. Учителя выигрывают по сравнению с городскими. Даже своего ребенка младшего привела сюда.

Педагогов гимназии и учителями года признавали, и наивысшие категории им присваивали. Не место красит человека, а человек место.

Первый звонок прозвучал 30 августа более чем для 930 тысяч столичных школьников.

Все они уже первого сентября сядут за парты и начнут новый учебный год, полный новых впечатлений и новых достижений.