В Минске с 101-м днём рождения поздравили ветерана Великой Отечественной войны

101-й день рождения сегодня отмечает житель Минска Павел Перцев. В гости к ветерану Великой Отечественной войны 21 июля пришли не только близкие и родственники, но и представители администрации Партизанского района, общественных объединений, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павел Семенович прошел всю войну, преданно трудился на благо Родины. После освобождения вернулся к мирной жизни и 40 лет отдал службе в органах государственной безопасности. Среди множества наград Павла Перцева – орден Красной Звезды, орден Отечественной войны, медаль «За боевые заслуги».

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района города Минска:

В Партизанском районе осталось 27 ветеранов, блокадников. Время идет, они уходят от нас. И вот сегодня одному из ветеранов 101 год. Партизанский район поздравляет его с этой датой знаменательной. Очень приятно, что человек находится в бодром духе, сам себя обслуживает, просто молодец. Пожелаем ему в дальнейшей жизни здоровья, передавать свою мудрость подрастающим поколениям.

Трагические события середины XX века навсегда изменили жизнь Павла Семеновича. Сегодня в его адрес звучали слова благодарности и поздравления. В Беларуси живых свидетелей Великой Отечественной войны с каждым годом остается все меньше. В Партизанском районе Минска их 24. Шесть из них уже перешагнули 100-летний рубеж.