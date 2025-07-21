40 семей из агрогородка Кировская Витебского района получили ключи от новых квартир

Социальная защищенность специалистов на селе – один из ключевых вопросов в стране. По поручению Президента в агрогородках активно строится жилье, развивается инфраструктура, создаются новые рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кировская в Витебском районе – пример агрогородка, где созданы комфортные условия для жизни. А сельчанам доступны те же блага, что и городским жителям. Сегодня здесь реализовали еще один важный социальный проект. Ключи от новых квартир получили сотрудники агропромышленного комплекса «Возрождение».

Пятиэтажный дом возвели в рекордные сроки. Его строительство началось в январе этого года. А сегодня новостройка уже гармонично вписалась в ряд многоэтажек агрогородка. Среди новоселов 40-квартирного арендного жилого дома Ольга и Сергей Пахомовы. В сельхозпредприятии они трудятся уже около 10 лет. Планируют и дальше здесь строить свою карьеру. Ключи от квартиры стали для Ольги подарком ко дню рождения.

Ольга Пахомова, бухгалтер агропромышленного комплекса «Возрождение»:

Фабрика строит дома для своих людей, очень переживает, заботится. Но мы не могли даже и думать, что всего лишь через четыре года, это небольшой срок для строительства такого комфортабельного дома со всеми удобствами, нам вручат трехкомнатную квартиру. Среди новоселов и молодой специалист Халиль Баллут. В Беларусь он приехал 10 лет назад из Ливана. Работает ветврачом.

Халил Баллут, ветеринарный врач агропромышленного комплекса «Возрождение»:

Мне не придется уже жить в съемном жилье. Будет свое собственное. Почему я решил остаться в Беларуси? Потому что тут мне самому нравится. И учеба тут хорошая, и народ добрый. И я месяц назад, можно сказать, тоже стал белорусом. Получил гражданство Республики Беларусь.