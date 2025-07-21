40 семей из агрогородка Кировская Витебского района получили ключи от новых квартир
Социальная защищенность специалистов на селе – один из ключевых вопросов в стране. По поручению Президента в агрогородках активно строится жилье, развивается инфраструктура, создаются новые рабочие места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кировская в Витебском районе – пример агрогородка, где созданы комфортные условия для жизни. А сельчанам доступны те же блага, что и городским жителям. Сегодня здесь реализовали еще один важный социальный проект. Ключи от новых квартир получили сотрудники агропромышленного комплекса «Возрождение».
Пятиэтажный дом возвели в рекордные сроки. Его строительство началось в январе этого года. А сегодня новостройка уже гармонично вписалась в ряд многоэтажек агрогородка. Среди новоселов 40-квартирного арендного жилого дома Ольга и Сергей Пахомовы. В сельхозпредприятии они трудятся уже около 10 лет. Планируют и дальше здесь строить свою карьеру. Ключи от квартиры стали для Ольги подарком ко дню рождения.
Ольга Пахомова, бухгалтер агропромышленного комплекса «Возрождение»:
Фабрика строит дома для своих людей, очень переживает, заботится. Но мы не могли даже и думать, что всего лишь через четыре года, это небольшой срок для строительства такого комфортабельного дома со всеми удобствами, нам вручат трехкомнатную квартиру.
Среди новоселов и молодой специалист Халиль Баллут. В Беларусь он приехал 10 лет назад из Ливана. Работает ветврачом.
Халил Баллут, ветеринарный врач агропромышленного комплекса «Возрождение»:
Мне не придется уже жить в съемном жилье. Будет свое собственное. Почему я решил остаться в Беларуси? Потому что тут мне самому нравится. И учеба тут хорошая, и народ добрый. И я месяц назад, можно сказать, тоже стал белорусом. Получил гражданство Республики Беларусь.
Анна Норкус, генеральный директор Витебской бройлерной птицефабрики:
Благодаря программе строительства жилья на селе мы сегодня имеем возможность получить львиную долю льготного кредита на 40 лет. Ну и, конечно же, вложили около 2 миллионов своих собственных средств. Но мы на это идем осознанно, потому как хочется создать для этих людей, которые трудятся, от которых зависит сегодня та же экономика предприятия, наше качество жизни, чтобы они сегодня не нуждались. Чтобы они приходили в хорошие дома, комфортабельные, чтобы здесь царило тепло, уют.
В шаговой доступности от нового дома магазины, детский сад и школа. Прилегающая территория новостройки благоустроена пешеходными дорожками, вместительной парковкой, многофункциональной спортивной и детской площадками. Создать в агрогородках условия, где хочется жить и работать, – одно из важнейших направлений государственной политики.