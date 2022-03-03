Она выросла в семье военного, отучилась на врача, но жизнь посвятила музыке. И вот почему

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» – Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA». Юлия Артюх, СТВ:

Ты у нас дочь офицера (я люблю на этом делать акцент, сама понимаешь), совершенно не из творческой семьи, но на протяжении всей жизни, на протяжении твоего детства присутствует творчество. Расскажи немножко об этом. Как проходило твое становление? И все-таки интересный момент: ты начала реализовываться как полноценная артистка, будучи практикующим врачом.

О семье Юлия Быкова, автор песен, солистка группы «AURA»:

Нет, я начала реализовываться в маленьком возрасте. Просто дело в том, что семья, может, и не творческая (никто не занимался творческой деятельностью профессионально), но мама у меня, например, прекрасно танцевала. И она была в хореографических ансамблях вплоть до поступления в вуз, и даже в вузе, и потом даже на работе в самодеятельности где-то она и танцевала. У нее прекрасные были данные хореографические, но вы же понимаете, что творчество всегда считалось в обычном, обывательском смысле каким-то хобби, чем-то для души. Но заработать этим. «Вот что ты будешь делать на пенсии?» – такой риторический вопрос возникал все время. Поэтому у нас в семье так сложилось, что все получили профессию не творческую, диплом, скажем так. Действительно, с самого детства я любила петь. Это многие, наверное, артисты такое говорят, что я любил петь. До того, как меня попытались пристраивать в какие-то коллективы детские, я просто дома горланила. Потом у нас где-то дачи, старенькие такие, сразу послевоенные, там фронтовики бывшие, ветераны (в основном такие были у нас соседи). И у меня были концерты, то есть мне ставили камушек, который был у нас в лесу на полянке, я на этот камушек становилась – и мне там «Катюшу», мне там «Шуміце, бярозы». А у нас была березовая роща, поэтому «Шуміце, бярозы» был обязательный элемент программы, поэтому вот так детство прошло. Потом поняли, что надо с этим что-то делать, и мне стали в какие-то коллективы приводить. Ты правильно заметила, что у меня папа был военным, и мы ездили по стране, по огромной – по Советскому Союзу. И один из переездов был на Дальний Восток в Хабаровск, где смена часовых поясов была очень серьезной. Там я пела ночами. После этого было принято волевое решение. Знаете, я лежу, колочу ногами в ковер в стенку и пою (ритм набиваю). После этого было принято волевое решение отдать меня в какой-то коллектив, чтобы я это все свое расходовала в течение дня и дома уже никому не мешала. Вот так, собственно говоря, я попадала в разные детские коллективы, и уже когда мы обратно вернулись в Минск, я попала на концерт фольклорного ансамбля «Зорачка». Я была в таком восторге, что я просто бабушке сказала, что отведите меня туда, я буду там петь. И я там десять лет пропела, всю школу, то есть с первого по десятый класс я занималась фольклорным искусством. О творчестве Юлия Артюх:

И тебе нравятся народные коллективы?

Юлия Быкова:

До сих пор то, что меня может прошибить на слезу, в огромном проценте случаев это будет какая-то задушевная народная песня, наша гармония славянская. Ну, я такой человек, мне это безумно нравится, я благодарна своему первому преподавателю по вокалу – Алле Михайловне Новицкой, которая меня познакомила с народным творчеством и привила эту любовь. Я бы сейчас, наверное, совершенно другим чем-то занималась и не писала бы эту музыку, не пела бы эти песни, если бы как-то по-другому моя сложилась судьба. Юлия Артюх:

У тебя даже в образах прослеживается народность: эти венки, платья, цветы. Юлия Быкова:

Во-первых, это красиво. Юлия Артюх:

Это красиво, безусловно, и тебе очень идет. Юлия Быкова:

Спасибо. Юлия Артюх:

Десять лет ты выступала профессионально в «Зорачке», правильно? Это же профессиональная деятельность?

Юлия Быкова:

Конечно. Это заслуженный детский коллектив, то есть у нас был большущий такой, богатейший гастрольный график. Юлия Артюх:

Много где побывала? О путешествиях Юлия Быкова:

Очень много. Европейские страны практически все. Практически вся Европа (Восточная, Западная). Были поездки в Японию (но это не я ездила, это еще старшие, я еще маленькая была), были поездки в Соединенные Штаты Америки, на Кубу, там еще тогда контингент советский находился. То есть были дальние гастроли зарубежные. Естественно, все страны СНГ (бывший Советский Союз) практически объездили. И я хочу сказать, что именно это народное творчество настолько большой популярностью и интересом пользовалось в Западной Европе, в Восточной Европе, что это было очень лестно, очень приятно. Юлия Артюх:

Рим или Париж? Юлия Быкова:

Рим. Юлия Артюх:

Зима или лето? Юлия Быкова:

Неудобные вопросы задаете. Мне все нравится.

Юлия Артюх:

Самое большое разочарование? Юлия Быкова:

Август 2020 года. Юлия Артюх:

Вкусная еда или жесткая диета? Юлия Быкова:

Вкусная еда. Юлия Артюх:

На все ли ты готова во имя искусства? Юлия Быкова:

Нет. Юлия Артюх:

Исполнитель, на которого ты или «AURA» равняетесь, есть такой?