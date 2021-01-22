Юлия Артюх обратилась к Рене Фазелю: мне очень жаль, что вам не хватило мудрости и 26-летнего опыта работы, чтобы противостоять давлению

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Женский взгляд на ситуацию в стране и мире Юлии Артюх. Рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Женский взгляд на ситуацию в стране и мире Юлии Артюх. Рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Артюх, СТВ:
Нужно быть невероятным интеллектуалом, чтобы радоваться проблемам своей семьи, своего народа, своей страны. Отмена проведения чемпионата мира по хоккею в Минске ударила прямо в сердце миллионам белорусов. Мы готовились к этому великому событию в мире спорта и ждали его.
Уважаемый Рене Фазель, я обращаюсь к вам. Мне очень жаль, что вам не хватило мудрости и 26-летнего опыта работы, чтобы суметь противостоять давлению, оказываемому на вас. Я, мы, взрослые, понимаем, что спорт глубоко политизирован, к сожалению, и отмена чемпионата мира в Минске – доказательство этому. Но как мне, например, объяснить своей старшей дочери происходящее? Она с трех лет увлекается хоккеем и ждет этого грандиозного праздника, о котором свежи воспоминания 2014 года. Ответьте, пожалуйста, почему вы лишаете белорусских детей возможности увидеть мировых звезд на гостеприимном белорусском льду?
Юлия Артюх:
Тихановская радуется тому, что наши дети не смогут наблюдать хоккейное зрелище. Знаешь, Света, не лезь в жизнь белорусов.
Герасименя, которой когда-то гордилась страна, вкладывала в ее развитие, оказалась предателем. «Рыбка» стала «подгнивать», когда открыла бассейн на льготных условиях, якобы работая с детками, имеющими инвалидность. По факту в ее школе с такими детками никто не работал, обучение стоило дороже, чем во всех других школах Минска, а сама она и вовсе не преподавала. Думаю, следующая твоя награда – это орден Иуды от Азаренка.
Юлия Артюх:
Очевидно, что отмена чемпионата мира, да и все события, происходящие вокруг Беларуси, – это большая политика. Большая политика, в которую стали лезть все кому не лень – от кухарки до детей, сидящих в Польше и потерявших связь с реальностью за экранами своих компьютеров. Отделить спорт от политики стало сложно даже такому опытному профессионалу как Рене Фазель.
Что ж, мы будем болеть за своих ребят, где бы ни проходил чемпионат мира по хоккею.
Разглаживала складки общества с вами Юлия Артюх.