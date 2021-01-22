Юлия Артюх обратилась к Рене Фазелю: мне очень жаль, что вам не хватило мудрости и 26-летнего опыта работы, чтобы противостоять давлению

Новости Беларуси. Авторская журналистика на СТВ. Женский взгляд на ситуацию в стране и мире Юлии Артюх. Рубрика «Негладко» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Артюх, СТВ:

Нужно быть невероятным интеллектуалом, чтобы радоваться проблемам своей семьи, своего народа, своей страны. Отмена проведения чемпионата мира по хоккею в Минске ударила прямо в сердце миллионам белорусов. Мы готовились к этому великому событию в мире спорта и ждали его. Уважаемый Рене Фазель, я обращаюсь к вам. Мне очень жаль, что вам не хватило мудрости и 26-летнего опыта работы, чтобы суметь противостоять давлению, оказываемому на вас. Я, мы, взрослые, понимаем, что спорт глубоко политизирован, к сожалению, и отмена чемпионата мира в Минске – доказательство этому. Но как мне, например, объяснить своей старшей дочери происходящее? Она с трех лет увлекается хоккеем и ждет этого грандиозного праздника, о котором свежи воспоминания 2014 года. Ответьте, пожалуйста, почему вы лишаете белорусских детей возможности увидеть мировых звезд на гостеприимном белорусском льду?

Юлия Артюх:

Тихановская радуется тому, что наши дети не смогут наблюдать хоккейное зрелище. Знаешь, Света, не лезь в жизнь белорусов. Герасименя, которой когда-то гордилась страна, вкладывала в ее развитие, оказалась предателем. «Рыбка» стала «подгнивать», когда открыла бассейн на льготных условиях, якобы работая с детками, имеющими инвалидность. По факту в ее школе с такими детками никто не работал, обучение стоило дороже, чем во всех других школах Минска, а сама она и вовсе не преподавала. Думаю, следующая твоя награда – это орден Иуды от Азаренка.