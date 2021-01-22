«Я бы хотела узнать мнение коллег». В Крупском районе выбрали делегатов ВНС

Новости Беларуси. Минская область готовится к шестому Всебелорусскому народному собранию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В Крупском районе уже выбрали его участников – делегата четыре, в том числе и представительница медицины Анжела Афанасьева. В сфере женщина более 30 лет. Репортаж Ольги Шерсневой.

Ольга Шерснева, корреспондент:

ФАП в сельской местности делает медицинскую помощь для жителей удобной и доступной. Фельдшер на месте может провести осмотр больного, проконсультировать и даже назначить лечение.

У Анжелы Николаевны Афанасьевой в трудовой книжке всего одна запись. Уже 32 года женщина возглавляет Хотюховский фельдшерско-акушерский пункт. Специалист широкого профиля заменяет сразу нескольких врачей. Ведь фельдшер в деревне считается и педиатром, и терапевтом, и даже акушером-гинекологом.

Анжела Афанасьева, заведующая Хотюховским фельдшерско-акушерский пунктом Крупской ЦРБ:

Сколько вот деток рождалось у меня, они шли от рождения и 11 классов заканчивали, приезжали сюда. Вот уже сколько, два или три поколения прошли через мои руки. Случалось – конечно, не сейчас, а в первые мои годы – были даже роды на дому. Детки уже выросли и растут.

11 деревень, 800 жителей – участок фельдшера один из самых больших в районе. Несмотря на это, историю болезни каждого Анжела Николаевна помнит и без электронного учета. Для многих фельдшер стал настоящим семейным врачом.

Татьяна Клещенок, жительница деревни Старые Щавры:

Очень удобно то, что в этой деревне есть ФАП, куда можно в любое время обратиться. Тебе тут назначат лекарства и лечение любое. Очень удобно еще, что здесь есть аптечный пункт, где можно купить много лекарств, которые нам нужны. И не нужно никуда ехать.

Ольга Макаренко, воспитательница Хотюховского учебно-педагогического комплекса детского сада-средней школы имени В. В. Коваленка:

Очень удобно, что здесь находится ФАП. Можно обратиться самой, если плохо себя чувствуешь, а также дети – такое бывает, что в школу приходят, начинает болеть голова по непонятным причинам. И очень удобно, что здесь можно быстро сходить и получить консультацию.

Анжела Николаевна, фельдшер с большим стажем, стала делегатом VI Всебелорусского народного собрания. На форум женщина поедет впервые. Ее интересует будущее Беларуси и своей малой родины. Среди тем, безусловно, медицина.

Анжела Афанасьева:

Я бы хотела узнать мнение коллег по развитию и по дальнейшему сохранению, я бы так сказала, ФАПов. Сельским жителям нужна именно квалифицированная первая помощь, которую мы оказываем в ФАПе. Еще бы мне хотелось услышать вопросы, касающиеся профилактики и дальнейшего лечения COVID-19.