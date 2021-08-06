Юлия Артюх о смерти Виталия Шишова: поиски сакральных жертв не увенчались успехом внутри страны и вышли за её внешний контур

Новости Беларуси. Авторский взгляд на события, происходящие у наших соседей – травля и избиение до смерти беженцев гостеприимными литовцами и смерть руководителя «Белорусского дома в Украине». В эфире программы Новости «24» часа на СТВ Юлия Артюх и рубрика «Негладко».

Юлия Артюх, СТВ:

Беспредел, который происходит в странах ЕС, нас нисколько не удивляет. Эти страны никогда не были эталоном морали, свободы слова, демократии, хотя позиционируют себя таковыми на мировом пространстве. Юлия Артюх:

Миграционный кризис в Литве усиливается и превращается в откровенную травлю и даже избиение до смерти беженцев. Шокирующий случай с иракцем, которого нашли на границе с Литвой, умершего от гостеприимных рук литовских карателей на руках наших пограничников, – прямое тому доказательство. Жизнь людей и их безопасность – это еще один пункт, до которого нет дела высокодемократическим странам.

Юлия Артюх:

Еще одна страна мечты – процветающая Украина, где здрада безопасности – це перамога властей. Накануне повешенным в киевском лесу нашли Виталия Шишова, руководителя «Белорусского дома в Украине». Организация, которая должна была помогать беглым белорусам, но, как обычно, пилила гранты. Об организациях подобного рода мы уже наслышаны, чем они промышляют, всем давно понятно. О человеке, которого нашли в лесу, думаю, никто знать не знал, но в его смерти считают виновными белорусские спецслужбы. На скорую руку организовали митинг возле посольства Беларуси, и, быстро сориентировавшись в ситуации, сожительница умершего Шишова призывает брать оружие и поднимать восстание в Беларуси.

Я прошу положить цветы, плакаты и начать немирный протест. Взять в руки вилы наконец-таки. Я думаю, Виталий бы очень этого хотел, чтобы все поняли, что мирно у нас ничего не получится, только если мы объединимся и возьмем оружие в руки против них.