Елфимов: американцы рассчитывали распалить в Европе пожар и отсидеться «за лужей»

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Как меняются эпохи? Порой незаметно, исподволь… Порой, с грохотом фанфар. А порой они приходят с небес, как пришел в этот раз «Орешник». Вспышки божьей молнии, испепеляющей на земле и под землей скверну фашизма – раз, два, пять! И тишина. Словно Господь Бог дает возможность остальным задуматься над своим поведением. Подумать в тишине, ибо не ведают, что творят.

40 лет назад США и СССР договорились уничтожить целый класс ракет, который считался тогда самым опасным. Не по разрушительной силе – есть куда более мощные ракеты, а потому что они были самыми провокационными. И провоцировали они ядерный апокалипсис. Придумали их американцы – ракеты средней дальности. Подлость их заключается – не ракет, а американцев – в том, что ракеты эти размещались на территории Западной Европы. И ответный удар Советского Союза должен был прийтись по Западной Европе, а не по Соединенным Штатам. Так рассчитывали янки. Распалить в Европе пожар, а самим отсидеться «за лужей».