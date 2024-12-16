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На контроле у ГАИ – тарифы такси возвращаются к прежнему уровню

16 декабря 2024 08:26
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ГАИ держит на контроле работу такси. Напомним, с ноября 2024 года продолжать оказывать услуги могут лишь те водители, которые прошли регистрацию в едином реестре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На контроле у ГАИ – тарифы такси возвращаются к прежнему уровню-2

Указ Президента был принят для наведения порядка в сфере пассажирских перевозок. За рулем такси теперь имеют право быть только профессионалы, а их автомобиль должен соответствовать техническим стандартам и быть застрахованным. В противном случае, выезжать в рейс запрещено.

На контроле у ГАИ – тарифы такси возвращаются к прежнему уровню-4

Александр Бордак, водитель такси:
Прошел повышение квалификации. Все хорошо, все документы в норме. Работаешь спокойно. Как только зимние заморозки, меня переобули, все четыре колеса сразу. Это была еще, наверное, середина октября.

В первые дни действия нововведений на линию не вышло много машин, что повысило спрос на такси и сказалось на ценах. Сейчас ситуация стабилизировалась, однако нарушители на дороге еще остаются. Кто-то ездит на летней резине, кто-то без ремня безопасности.

На контроле у ГАИ – тарифы такси возвращаются к прежнему уровню-6

Анна Ковалева, старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома:
Нарушения водителями такси скоростных режимов, правил проезда перекрестков. Наверное, хотят больше клиентов, больше поработать, заработать. Но спешка всегда приводит к каким-то печальным последствиям. Каждый день нам поступают сообщения о том, что водитель такси нарушает правила дорожного движения.

Ужесточение правил работы такси обусловлено печальной статистикой – количество ДТП с их участием растет. В Гомельской области с начала года зафиксировали 1,3 тысячи таких происшествий. В 11 случаях люди получили травмы, двое погибли. Изменение законодательства призвано повысить безопасность на дороге.

# Транспорт Беларуси # Такси Минска

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