На контроле у ГАИ – тарифы такси возвращаются к прежнему уровню

ГАИ держит на контроле работу такси. Напомним, с ноября 2024 года продолжать оказывать услуги могут лишь те водители, которые прошли регистрацию в едином реестре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ Президента был принят для наведения порядка в сфере пассажирских перевозок. За рулем такси теперь имеют право быть только профессионалы, а их автомобиль должен соответствовать техническим стандартам и быть застрахованным. В противном случае, выезжать в рейс запрещено.

Александр Бордак, водитель такси:

Прошел повышение квалификации. Все хорошо, все документы в норме. Работаешь спокойно. Как только зимние заморозки, меня переобули, все четыре колеса сразу. Это была еще, наверное, середина октября.

В первые дни действия нововведений на линию не вышло много машин, что повысило спрос на такси и сказалось на ценах. Сейчас ситуация стабилизировалась, однако нарушители на дороге еще остаются. Кто-то ездит на летней резине, кто-то без ремня безопасности.