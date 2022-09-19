Юбилей Максима Танка. Съездили на родину поэта и посмотрели, как сохраняют память о нём

Новости Беларуси. 110 лет со дня рождения Максима Танка. Родился он 17 сентября 1912 года в деревне Пильковщина Мядельского района, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Символично, что дата появления на свет известного поэта и борца за народную судьбу совпала со знаковой исторической датой – Днем объединения Западной и Восточной Беларуси. Память Максима Танка почтили на его родине. Были организованы научно-практические конференции, выставки, встречи с учащимися. В родных местах Максима Танка побывала и наш корреспондент Мария Царикевич.

Мария Царикевич, корреспондент:

Эта белорусская глубинка богата не только природными красотами, но и земляками. Неподалеку от агрогородка Сватки 110 лет назад родился один из выдающихся белорусских поэтов – Максим Танк. Местные жители этим гордятся и очень бережно хранят память о своем земляке.

Нашей отправной точкой стал Мядельский музей народной славы. Здесь собраны поэтические сборники, рукописи, фотографии – все, что связано с Максимом Танком. Выставка уникальная, потому что большинство экспонатов – подлинники.