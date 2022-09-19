Юбилей Максима Танка. Съездили на родину поэта и посмотрели, как сохраняют память о нём
Новости Беларуси. 110 лет со дня рождения Максима Танка. Родился он 17 сентября 1912 года в деревне Пильковщина Мядельского района, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Символично, что дата появления на свет известного поэта и борца за народную судьбу совпала со знаковой исторической датой – Днем объединения Западной и Восточной Беларуси. Память Максима Танка почтили на его родине. Были организованы научно-практические конференции, выставки, встречи с учащимися.
В родных местах Максима Танка побывала и наш корреспондент Мария Царикевич.
Мария Царикевич, корреспондент:
Эта белорусская глубинка богата не только природными красотами, но и земляками. Неподалеку от агрогородка Сватки 110 лет назад родился один из выдающихся белорусских поэтов – Максим Танк. Местные жители этим гордятся и очень бережно хранят память о своем земляке.
Нашей отправной точкой стал Мядельский музей народной славы. Здесь собраны поэтические сборники, рукописи, фотографии – все, что связано с Максимом Танком. Выставка уникальная, потому что большинство экспонатов – подлинники.
Алексей Комолов, научный сотрудник Мядельского музея народной славы:
Можно увидеть не только сборники стихотворений Максима Танка, в том числе посвященные нарочанскому краю, но и книги, подаренные нашему музею Максимом Танком с дарственной. В том числе белорусских и зарубежных писателей, которые в свое время Максим Танк от них и получил. С кем дружил, с кем переписывался.
Подробности в видеоматериале.