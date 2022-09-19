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В Минске сократилось количество заявок в службу «115.бел»

19 сентября 2022 14:20
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Новости Беларуси. В Минске количество заявок в контакт-центр службы «115.бел» сократилось на 7 % по сравнению с прошлым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске сократилось количество заявок в службу «115.бел»-1

Чаще всего поступают сигналы о несвоевременной уборке подъездов. Диспетчеры также первыми узнают об отсутствии света или горячей воды по тому или иному адресу. С начала 2022 года принято 1 миллион 187 тысяч заявок.

В Минске сократилось количество заявок в службу «115.бел»-4

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:
Обычно заявка рассматривается в течение суток, у нас по ТКП норматив есть. Конечно, есть заявки, особенно связанные с городской инфраструктурой, которые рассматриваются довольно-таки долгий промежуток времени. На текущий момент у нас еще осталось 400 заявок с 2021 года, которые до конца года должны быть выполнены. В основном эти заявки во Фрунзенском районе.

В Минске сократилось количество заявок в службу «115.бел»-7

Заявки принимаются круглосуточно. В приложении «115.бел» или на сайте «Моя республика 115.бел» можно следить за тем, как они выполняются и дать оценку работе коммунальных служб.

# Прием граждан # общество # Максим Бардович # Фотофакт

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