В Минске сократилось количество заявок в службу «115.бел»

Новости Беларуси. В Минске количество заявок в контакт-центр службы «115.бел» сократилось на 7 % по сравнению с прошлым годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего поступают сигналы о несвоевременной уборке подъездов. Диспетчеры также первыми узнают об отсутствии света или горячей воды по тому или иному адресу. С начала 2022 года принято 1 миллион 187 тысяч заявок.

Максим Бардович, директор Центра информационных технологий Мингорисполкома:

Обычно заявка рассматривается в течение суток, у нас по ТКП норматив есть. Конечно, есть заявки, особенно связанные с городской инфраструктурой, которые рассматриваются довольно-таки долгий промежуток времени. На текущий момент у нас еще осталось 400 заявок с 2021 года, которые до конца года должны быть выполнены. В основном эти заявки во Фрунзенском районе.