«Начаты полноценные работы». Когда в Минске можно будет пить воду из-под крана?

Новости Беларуси. Полностью перевести Минск на артезианские источники планируют к 2025 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Реализация масштабного проекта уже идет. Началось строительство водопроводных сетей. Будет также возведена повысительная насосная станция. С ее помощью вода будет подаваться в город.

Работы ведутся на семи стройплощадках. Запланировано бурение более 100 скважин глубиной до 350 метров, а общая протяженность водоводов, которые необходимо проложить, составляет 90 километров. Пока жители Фрунзенского и Московского районов получают водопроводную воду из поверхностного источника. К 2025-му из кранов должна политься артезианская.

Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:

Начаты полноценные работы по подготовке территории под строительство объекта и перевод Минска на подземные источники. Согласно разработанной проектной документации начата работа по подготовительному периоду, куда входит подготовка территории, вертикальная планировка, снятие растительного грунта. Вся задача и технология производства работ заточена и рассчитана на то, что мы эти работы должны закончить к началу 2025 года.