«Начаты полноценные работы». Когда в Минске можно будет пить воду из-под крана?
Новости Беларуси. Полностью перевести Минск на артезианские источники планируют к 2025 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Реализация масштабного проекта уже идет. Началось строительство водопроводных сетей. Будет также возведена повысительная насосная станция. С ее помощью вода будет подаваться в город.
Работы ведутся на семи стройплощадках. Запланировано бурение более 100 скважин глубиной до 350 метров, а общая протяженность водоводов, которые необходимо проложить, составляет 90 километров. Пока жители Фрунзенского и Московского районов получают водопроводную воду из поверхностного источника. К 2025-му из кранов должна политься артезианская.
Сергей Панев, директор ГП «Гордорстрой»:
Начаты полноценные работы по подготовке территории под строительство объекта и перевод Минска на подземные источники. Согласно разработанной проектной документации начата работа по подготовительному периоду, куда входит подготовка территории, вертикальная планировка, снятие растительного грунта. Вся задача и технология производства работ заточена и рассчитана на то, что мы эти работы должны закончить к началу 2025 года.
Работать над проектом будут почти все коммунальные службы Минска. Планируют использовать практически метростройные технологии, которые помогут сократить сроки выполнения работ и при этом повысить их качество. Сейчас подземные источники воды в Минске представляют собой 356 артезианских скважин и пять водозаборов. Ежедневно в город подается более 400 тысяч кубов воды.