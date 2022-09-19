В Минской области приняли решение о начале отопительного сезона

Новости Беларуси. Детские сады, школы, медицинские и лечебно-профилактические учреждения, гостиницы и библиотеки. Это первоочередной список объектов, где начинают включать батареи в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В регионе 19 сентября принято решение о начале отопительного сезона. В его основе – прогнозы синоптиков. Традиционно в социальные объекты тепло поступает в первую очередь, если пять дней подряд среднесуточная температура составляет 10 градусов тепла и ниже.