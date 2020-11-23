Минскому зоопарку подарили кошачьих лемуров. Посмотрите, как они осваивают новый дом

Новости Беларуси. Семейство кольцехвостых Минского зоопарка пополнилось двумя кошачьими лемурами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Семейство кольцехвостых Минского зоопарка пополнилось двумя кошачьими лемурами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Зовут новых питомцев Марта и Юниор. Им всего четыре года. Такой подарок минчанам сделал Московский зоопарк.
Любопытные звери уже освоились в новом вольере. Для того чтобы питомцы чувствовали себя как дома, «квартирку» оборудовали стволами деревьев и тропическими фотообоями.
Кормят их преимущественно фруктами, овощами, творогом и даже насекомыми. Когда новоиспеченные жители зоопарка окончательно адаптируются, их переместят к сородичам в соседний вольер.
Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:
В вольере также приближена атмосфера, скажем, дикой природы: там у них и ветви деревьев, и травка (искусственная, конечно). Также есть инфракрасная лампа для получения витамина D. Ну и, конечно же, у них тепло, потому что это животные мадагаскарские, поэтому температура и влажность поддерживаются того континента, где они живут.
Вскоре зоопарк пополнится коллекцией рептилий: питонами и удавами. Порадуют посетителей и новые попугаи.