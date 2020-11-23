Минскому зоопарку подарили кошачьих лемуров. Посмотрите, как они осваивают новый дом

Любопытные звери уже освоились в новом вольере. Для того чтобы питомцы чувствовали себя как дома, «квартирку» оборудовали стволами деревьев и тропическими фотообоями.

Ирина Климчук, методист просветительского отдела Минского зоопарка:

В вольере также приближена атмосфера, скажем, дикой природы: там у них и ветви деревьев, и травка (искусственная, конечно). Также есть инфракрасная лампа для получения витамина D. Ну и, конечно же, у них тепло, потому что это животные мадагаскарские, поэтому температура и влажность поддерживаются того континента, где они живут.