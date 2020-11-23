Во всех школах Минска проверят санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков

Новости Беларуси. Вопрос качества школьного питания на контроле руководства Минска. Мэр столицы Владимир Кухарев поручил до конца недели проверить санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков во всех школах города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Эпидемиологи и другие службы также должны усилить контроль за соблюдением масочного режима. Руководители предприятий и организаций города несут персональную ответственность за соблюдение масочного режима на территории своих объектов.