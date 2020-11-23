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Во всех школах Минска проверят санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков

23 ноября 2020 14:28
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Новости Беларуси. Вопрос качества школьного питания на контроле руководства Минска. Мэр столицы Владимир Кухарев поручил до конца недели проверить санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков во всех школах города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В инфекционной больнице остаются шестеро учеников 61-й школы Минска. Эпидемиологи выясняют, что стало причиной отравления

Рацион школьников должен соответствовать меню, которое подлежит обязательному согласованию с санитарными службами.

Во всех школах Минска проверят санитарное состояние и техническое оснащение пищеблоков-1

Эпидемиологи и другие службы также должны усилить контроль за соблюдением масочного режима. Руководители предприятий и организаций города несут персональную ответственность за соблюдение масочного режима на территории своих объектов.

# Школы в Беларуси # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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