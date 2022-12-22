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Ёлочные базары начинают работать во всех регионах Беларуси

22 декабря 2022 06:29
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Новости Беларуси. Белорусам 22 декабря добавят праздничного настроения елочные базары. В стране стартует массовая торговля новогодними деревьями. Это не только ели, но и сосны, пихты и другие хвойные растения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ёлочные базары начинают работать во всех регионах Беларуси-1

В государственных лесохозяйственных учреждениях цены сохранены на уровне прошлого года. Елку до метра можно купить от 8 рублей, до 2 метров – от 10 рублей. На елочных базарах стоимость будет выше за счет затрат на доставку и логистику. Ежегодно в Беларуси реализуется около 140 тысяч новогодних деревьев. В 2022 году ожидают ажиотаж на этом же уровне.

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# Новый год # общество # Фотофакт

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