Ёлочные базары начинают работать во всех регионах Беларуси

Новости Беларуси. Белорусам 22 декабря добавят праздничного настроения елочные базары. В стране стартует массовая торговля новогодними деревьями. Это не только ели, но и сосны, пихты и другие хвойные растения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В государственных лесохозяйственных учреждениях цены сохранены на уровне прошлого года. Елку до метра можно купить от 8 рублей, до 2 метров – от 10 рублей. На елочных базарах стоимость будет выше за счет затрат на доставку и логистику. Ежегодно в Беларуси реализуется около 140 тысяч новогодних деревьев. В 2022 году ожидают ажиотаж на этом же уровне.