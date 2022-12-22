«Ёлка желаний». В Жодино любой может сделать подарок ребёнку, находящемуся в трудной жизненной ситуации

Новости Беларуси. В Минской области продолжается благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Так, в Жодино в рамках проекта появилась «Елка желаний», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На ее ветках висят открытки с сокровенными желаниями ребят. Цель акции – порадовать новогодними подарками детей из многодетных, неполных семей, ребят с инвалидностью и тех, кто находятся в трудной жизненной ситуации. О чем просят Деда Мороза юные жодинцы – в сюжете Дарьи Седун.

Новогодние игрушки, яркие гирлянды и множество подарков. Так выглядит «Елка желаний» в Жодино. Ее установили в торговом центре. Теплая акция в 2022 году проходит масштабно.

На ветках новогоднего дерева висят открытки с самыми сокровенными желаниями ребят. Свои мечты на варежках написали воспитанники Жодинского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.