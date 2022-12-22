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«Ёлка желаний». В Жодино любой может сделать подарок ребёнку, находящемуся в трудной жизненной ситуации

22 декабря 2022 17:16
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается благотворительная акция «Чудеса на Рождество». Так, в Жодино в рамках проекта появилась «Елка желаний», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На ее ветках висят открытки с сокровенными желаниями ребят. Цель акции – порадовать новогодними подарками детей из многодетных, неполных семей, ребят с инвалидностью и тех, кто находятся в трудной жизненной ситуации.

О чем просят Деда Мороза юные жодинцы – в сюжете Дарьи Седун.

«Ёлка желаний». В Жодино любой может сделать подарок ребёнку, находящемуся в трудной жизненной ситуации-1

Новогодние игрушки, яркие гирлянды и множество подарков. Так выглядит «Елка желаний» в Жодино. Ее установили в торговом центре. Теплая акция в 2022 году проходит масштабно.

«Ёлка желаний». В Жодино любой может сделать подарок ребёнку, находящемуся в трудной жизненной ситуации-4

На ветках новогоднего дерева висят открытки с самыми сокровенными желаниями ребят. Свои мечты на варежках написали воспитанники Жодинского центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

«Ёлка желаний». В Жодино любой может сделать подарок ребёнку, находящемуся в трудной жизненной ситуации-7

Наталья Стрельченок, первый секретарь Жодинского городского комитета БРСМ:
Мы находимся возле елочки, на которой было размещено 37 варежек-открыток. Как видно, их уже стало гораздо меньше. Потому что неравнодушные жители Жодино подходят, срывают открыточку и покупают деткам подарки. На всех открыточках написаны имена, возраст деток. Поэтому легко определиться, что покупать.

Подробности в видеоматериале.

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# Благотворительная акция # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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