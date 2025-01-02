Ёлка, мандарины и сладости – вот как отмечают Новый год на срочной службе

Лучший подарок под елку для военного-срочника – это возможность хоть немного разнообразить армейские будни, не отвлекаясь от защиты Родины, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новый год пришел ко всем без исключения, даже в воинские части. Наш корреспондент Анастасия Близнюк порадовала своим визитом тех, кто отмечает праздники без отрыва от службы.

Новогодний декор, елка, мандарины и сладости – праздничный стол обязательно накрывают в каждой воинской части. Вместе со всей страной военнослужащие вступили в новый 2025-й год. Правда, те, кто нес службу прямо в этот момент, праздник встретили все-таки на посту. Служба такая. Призвание, добавляет рядовой Алексей.

Военную форму он мечтал надеть еще в школе. Образцом для младшего стал старший брат, который здесь служил четыре года назад. В их семье считается, что каждый настоящий мужчина должен обязательно пройти армейскую школу и гордо нести звание защитника Отечества.

Алексей Петрушко, курсант 320 школы подготовки специалистов:

Поначалу было тяжеловато. Со временем начал привыкать. Встаешь за пять минут до подъема, глаза открываешь и ждешь. Служится очень хорошо, нравится. Вот после учебы. Когда в Барановичи поедем, буду уже контракт открывать.

В праздничные дни строевую и физподготовку не отменяют. Впрочем, для этой профессии нет такого понятия, как выходной. Погружение в военную науку, теоретические знания и обязательно спорт.

Сергей Давыдик, курсант 320 школы подготовки специалистов:

Вообще, рассчитывал пойти в армию. Думал, вот так получилось, что как раз был годен и пошел. Все нравится. Преподаватели хорошие, объясняют хорошо, запоминается. Объясняют, исправляют, поддерживают.