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20 плацкартных вагонов повышенной комфортности пополнили Минское отделение БЖД

11 июля 2018 20:06
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Новости Беларуси. Минское отделение Белорусской железной дороги пополнилось 20 плацкартными вагонами повышенной комфортности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

20 плацкартных вагонов повышенной комфортности пополнили Минское отделение БЖД-1

Новинки прибыли из России. Двери в вагонах открываются автоматически. В каждом 54 спальных места со всеми удобствами, а разогнаться состав может до 160 километров в час.

20 плацкартных вагонов повышенной комфортности пополнили Минское отделение БЖД-4

Александр Пашик, исполняющий обязанности начальника Минского вагонного участка:
Данные вагоны оснащены кондиционерными установками, экологически чистыми туалетными комплексами. Также в каждом купе имеются розетки на 22 вольт и usb-накопители.

20 плацкартных вагонов повышенной комфортности пополнили Минское отделение БЖД-7

Очень хорошие. Зашли, прямо так чистенько, аккуратно и довольно вместительно. Даже кажется, что просторнее.

Новые поезда уже начали курсировать на направлениях Минск–Москва и Минск–Санкт-Петербург. До 2020 года железная дорога планирует приобрести еще 160 новых вагонов, в том числе отечественного производства (фанипольского завода «Штадлер»).

# Белорусская железная дорога # общество # Александр Пашик # Фотофакт

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