20 плацкартных вагонов повышенной комфортности пополнили Минское отделение БЖД

Новинки прибыли из России. Двери в вагонах открываются автоматически. В каждом 54 спальных места со всеми удобствами, а разогнаться состав может до 160 километров в час.

Александр Пашик, исполняющий обязанности начальника Минского вагонного участка: Данные вагоны оснащены кондиционерными установками, экологически чистыми туалетными комплексами. Также в каждом купе имеются розетки на 22 вольт и usb-накопители.

Очень хорошие. Зашли, прямо так чистенько, аккуратно и довольно вместительно. Даже кажется, что просторнее.

Новые поезда уже начали курсировать на направлениях Минск–Москва и Минск–Санкт-Петербург. До 2020 года железная дорога планирует приобрести еще 160 новых вагонов, в том числе отечественного производства (фанипольского завода «Штадлер»).